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Наушники с микрофоном A4Tech HS-50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники с микрофоном A4Tech HS-50

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Наушники с микрофоном A4Tech HS-50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 42689
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
455

Описание товара Наушники с микрофоном A4Tech HS-50

компьютерная гарнитура, с мониторными наушниками закрытого типа, крепление при помощи оголовья, встроенный регулятор громкости, подключение: 2 x mini jack 3.5 mm, частота воспроизведения 20-20000 Гц

Отзывы о товаре Наушники с микрофоном A4Tech HS-50




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Описание
компьютерная гарнитура, с мониторными наушниками закрытого типа, крепление при помощи оголовья, встроенный регулятор громкости, подключение: 2 x mini jack 3.5 mm, частота воспроизведения 20-20000 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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