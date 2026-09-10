Наушники с микрофоном A4Tech HS-50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 42689
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
455
Описание товара Наушники с микрофоном A4Tech HS-50
компьютерная гарнитура, с мониторными наушниками закрытого типа, крепление при помощи оголовья, встроенный регулятор громкости, подключение: 2 x mini jack 3.5 mm, частота воспроизведения 20-20000 Гц
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компьютерная гарнитура, с мониторными наушниками закрытого типа, крепление при помощи оголовья, встроенный регулятор громкости, подключение: 2 x mini jack 3.5 mm, частота воспроизведения 20-20000 Гц
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