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Наушники Urbanears Luma Dusty White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Urbanears Luma Dusty White

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Наушники Urbanears Luma Dusty White - фото 1
Наушники Urbanears Luma Dusty White - фото 2
Наушники Urbanears Luma Dusty White - фото 3
Наушники Urbanears Luma Dusty White - фото 4
Наушники Urbanears Luma Dusty White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Urbanears Luma Dusty White - фото 1
  • Наушники Urbanears Luma Dusty White - фото 2
  • Наушники Urbanears Luma Dusty White - фото 3
  • Наушники Urbanears Luma Dusty White - фото 4
  • Наушники Urbanears Luma Dusty White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426162
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Характеристики

Бренд
Urbanears
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
130

Описание товара Наушники Urbanears Luma Dusty White

Гладкий беспроводной зарядный чехол обеспечивает до 25 часов общего времени воспроизведения. За один полный заряд наушники будут работать 5 часов, а дополнительных 4 заряда позволят пользоваться наушниками целые сутки.

Отзывы о товаре Наушники Urbanears Luma Dusty White




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Характеристики
Бренд
Urbanears
Тип товара
Наушники
Описание
Гладкий беспроводной зарядный чехол обеспечивает до 25 часов общего времени воспроизведения. За один полный заряд наушники будут работать 5 часов, а дополнительных 4 заряда позволят пользоваться наушниками целые сутки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Urbanears Luma Dusty White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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