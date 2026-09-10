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Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB 25л, 900Вт, белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB 25л, 900Вт, белая

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Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB - фото 1
Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB - фото 2
Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB - фото 2
  • Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424651
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х33
Вес, кг.
15

Описание товара Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB 25л, 900Вт, белая

Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB оснащена востребованным набором функций, с помощью которых вы сможете выполнять разогрев, размораживание и приготовление продуктов. Мощность микроволн в пределах 900 Вт обеспечивает быстрое и качественное приготовление. Объем внутренней камеры составляет 25 л, что подчеркивает компактные размеры техники. Эмалированное покрытие камеры легко очищается от загрязнений. BBK 25MWS-970T/WB получила в свое оснащение 6 уровней мощности и 8 автоматических программ, среди которых – автоматическое размораживание с учетом веса продуктов. Электронная панель с дисплеем, часами и кнопками обеспечивает простой выбор необходимых настроек. Навесная дверца открывается ручкой. В комплекте с микроволновой печью поставляются роликовая подставка и стеклянный поддон диаметром 27 см.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB 25л, 900Вт, белая




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB оснащена востребованным набором функций, с помощью которых вы сможете выполнять разогрев, размораживание и приготовление продуктов. Мощность микроволн в пределах 900 Вт обеспечивает быстрое и качественное приготовление. Объем внутренней камеры составляет 25 л, что подчеркивает компактные размеры техники. Эмалированное покрытие камеры легко очищается от загрязнений. BBK 25MWS-970T/WB получила в свое оснащение 6 уровней мощности и 8 автоматических программ, среди которых – автоматическое размораживание с учетом веса продуктов. Электронная панель с дисплеем, часами и кнопками обеспечивает простой выбор необходимых настроек. Навесная дверца открывается ручкой. В комплекте с микроволновой печью поставляются роликовая подставка и стеклянный поддон диаметром 27 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 25MWS-970T/WB 25л, 900Вт, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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