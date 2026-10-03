Описание товара Deftones - White Pony (0093624964667) виниловая пластинка

Выпущенное в 2010 году, переиздание на виниле третьего студийного альбома американской альтернативной метал-группы Deftones, выпущенного в июне 2000 года и ставшего платиновым спустя два года после выхода. 20 июня 2000 Deftones выпустили альбом White Pony, который стал третьим студийником в дискографии этой американской рок-группы. Лонгплей был настоящим миксом таких жанров, как New Wave, Trip hop, Dream pop и Shoegaze, благодаря чему был отмечен значительный рост команды в музыкальном плане. Пластинка стала первым альбомом для клавишника Франка Дельгадо, где он выступил в роли полноценного участника группы, а не только в качестве гостя. Сама фраза «White Pony» - это уличный сленг, для названия кокаина. Альбом стал самой продолжительной записью в истории Deftones, музыканты, работая над ним, провели в студии четыре месяца. White Pony был номинирован на премию Grammy, где песня «Elite» одержала победу в номинации Best Metal Performance. В американском чарте Billboard 200 студийник поднялся на третье место. Deftones - американская рок-команда, стоявшая у истоков такого музыкального направления как Nu-Metal. Несмотря на то, что группа была создана в 1988 году, контракт срекорд-лейбом был подписан лишь в 1995. Настоящий успех пришел к Deftones после выхода их второго альбома Around the Fu (1997), благодаря хитам из которого «My Own Summer» и «Be Quiet And Drive» команде удалось занять свое место на рок-сцене. Сегодня группа активно гастролирует, а ее дискография насчитывает восемь студийников.