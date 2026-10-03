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Deftones - White Pony (0093624964667) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deftones - White Pony (0093624964667) виниловая пластинка

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Deftones - White Pony (0093624964667) виниловая пластинка - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
WHITE PONY
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deftones - White Pony (0093624964667) виниловая пластинка - фото 1
  • Deftones - White Pony (0093624964667) виниловая пластинка - фото 2
  • Deftones - White Pony (0093624964667) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424370
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Deftones - White Pony (0093624964667) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEFTONES, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DEFTONES, THE

Коллекция DEFTONES, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624964667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
WHITE PONY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Feiticeira, Digital Bath, Elite, B1RX Queen, Street Carp, Teenager, Knife Prty, Korea, Passenger, Change (In The House Of Flies), Pink Maggit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deftones - White Pony (0093624964667) виниловая пластинка

Выпущенное в 2010 году, переиздание на виниле третьего студийного альбома американской альтернативной метал-группы Deftones, выпущенного в июне 2000 года и ставшего платиновым спустя два года после выхода. 20 июня 2000 Deftones выпустили альбом White Pony, который стал третьим студийником в дискографии этой американской рок-группы. Лонгплей был настоящим миксом таких жанров, как New Wave, Trip hop, Dream pop и Shoegaze, благодаря чему был отмечен значительный рост команды в музыкальном плане. Пластинка стала первым альбомом для клавишника Франка Дельгадо, где он выступил в роли полноценного участника группы, а не только в качестве гостя. Сама фраза «White Pony» - это уличный сленг, для названия кокаина. Альбом стал самой продолжительной записью в истории Deftones, музыканты, работая над ним, провели в студии четыре месяца. White Pony был номинирован на премию Grammy, где песня «Elite» одержала победу в номинации Best Metal Performance. В американском чарте Billboard 200 студийник поднялся на третье место. Deftones - американская рок-команда, стоявшая у истоков такого музыкального направления как Nu-Metal. Несмотря на то, что группа была создана в 1988 году, контракт срекорд-лейбом был подписан лишь в 1995. Настоящий успех пришел к Deftones после выхода их второго альбома Around the Fu (1997), благодаря хитам из которого «My Own Summer» и «Be Quiet And Drive» команде удалось занять свое место на рок-сцене. Сегодня группа активно гастролирует, а ее дискография насчитывает восемь студийников.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624964667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
WHITE PONY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Feiticeira, Digital Bath, Elite, B1RX Queen, Street Carp, Teenager, Knife Prty, Korea, Passenger, Change (In The House Of Flies), Pink Maggit
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выпущенное в 2010 году, переиздание на виниле третьего студийного альбома американской альтернативной метал-группы Deftones, выпущенного в июне 2000 года и ставшего платиновым спустя два года после выхода. 20 июня 2000 Deftones выпустили альбом White Pony, который стал третьим студийником в дискографии этой американской рок-группы. Лонгплей был настоящим миксом таких жанров, как New Wave, Trip hop, Dream pop и Shoegaze, благодаря чему был отмечен значительный рост команды в музыкальном плане. Пластинка стала первым альбомом для клавишника Франка Дельгадо, где он выступил в роли полноценного участника группы, а не только в качестве гостя. Сама фраза «White Pony» - это уличный сленг, для названия кокаина. Альбом стал самой продолжительной записью в истории Deftones, музыканты, работая над ним, провели в студии четыре месяца. White Pony был номинирован на премию Grammy, где песня «Elite» одержала победу в номинации Best Metal Performance. В американском чарте Billboard 200 студийник поднялся на третье место. Deftones - американская рок-команда, стоявшая у истоков такого музыкального направления как Nu-Metal. Несмотря на то, что группа была создана в 1988 году, контракт срекорд-лейбом был подписан лишь в 1995. Настоящий успех пришел к Deftones после выхода их второго альбома Around the Fu (1997), благодаря хитам из которого «My Own Summer» и «Be Quiet And Drive» команде удалось занять свое место на рок-сцене. Сегодня группа активно гастролирует, а ее дискография насчитывает восемь студийников.
Самовывоз
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Deftones - White Pony (0093624964667) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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