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Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка

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Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка - фото 1
Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка - фото 2
Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка - фото 3
Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Sam Amidon
Альбом (сингл)
Sam Amidon
Жанр
Funk, Soul
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка - фото 1
  • Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка - фото 2
  • Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка - фото 3
  • Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424295
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597919233]
Исполнитель
Sam Amidon
Альбом (сингл)
Sam Amidon
Жанр
Funk, Soul
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка

Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597919233]
Исполнитель
Sam Amidon
Альбом (сингл)
Sam Amidon
Жанр
Funk, Soul
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sam Amidon - Sam Amidon (coloured) (0075597919233) виниловая пластинка - по цене 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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