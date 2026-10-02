Tom Petty - Greatest Hits (0602547714268) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Tom Petty
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 423271
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5 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547714268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Tom Petty
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
American Girl, Breakdown, Anything That's Rock 'N' Roll, Listen to Her Heart, I Need to Know, Refugee, Don't Do Me Like That, Even the Losers, Here Comes My Girl, The Waiting, You Got Lucky, Don't Come Around Here No More, I Won't Back Down - Tom Petty, Runnin' Down a Dream - Tom Petty, Free Fallin' - Tom Petty, Learning to Fly, Into the Great Wide Open, Mary Jane's Last Dance, Something in the Air
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tom Petty - Greatest Hits (0602547714268) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: American Girl, Breakdown, Anything That's Rock 'N' Roll, Listen to Her Heart, I Need to Know, Refugee, Don't Do Me Like That, Even the Losers, Here Comes My Girl, The Waiting, You Got Lucky, Don't Come Around Here No More, I Won't Back Down - Tom Petty, Runnin' Down a Dream - Tom Petty, Free Fallin' - Tom Petty, Learning to Fly, Into the Great Wide Open, Mary Jane's Last Dance, Something in the Air
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547714268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Tom Petty
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
American Girl, Breakdown, Anything That's Rock 'N' Roll, Listen to Her Heart, I Need to Know, Refugee, Don't Do Me Like That, Even the Losers, Here Comes My Girl, The Waiting, You Got Lucky, Don't Come Around Here No More, I Won't Back Down - Tom Petty, Runnin' Down a Dream - Tom Petty, Free Fallin' - Tom Petty, Learning to Fly, Into the Great Wide Open, Mary Jane's Last Dance, Something in the Air
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: American Girl, Breakdown, Anything That's Rock 'N' Roll, Listen to Her Heart, I Need to Know, Refugee, Don't Do Me Like That, Even the Losers, Here Comes My Girl, The Waiting, You Got Lucky, Don't Come Around Here No More, I Won't Back Down - Tom Petty, Runnin' Down a Dream - Tom Petty, Free Fallin' - Tom Petty, Learning to Fly, Into the Great Wide Open, Mary Jane's Last Dance, Something in the Air
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Tom Petty - Greatest Hits (0602547714268) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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