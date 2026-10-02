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Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка

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Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 1
Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 2
Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 3
Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 4
Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 5
Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 6
Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 7
Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2020
Исполнитель
Killing Joke
Альбом (сингл)
Pandemonium
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 1
  • Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 2
  • Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 3
  • Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 4
  • Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 5
  • Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 6
  • Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 7
  • Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423239
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Killing Joke
filter_none Товар входит в коллекцию Killing Joke

Коллекция Killing Joke


Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435113029]
Дата релиза
2020
Исполнитель
Killing Joke
Альбом (сингл)
Pandemonium
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка

Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435113029]
Дата релиза
2020
Исполнитель
Killing Joke
Альбом (сингл)
Pandemonium
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Killing Joke - Pandemonium (0602435113029) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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