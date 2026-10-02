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Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка

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Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 1
Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 2
Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 3
Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 4
Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 5
Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 6
Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Grace Jones
Альбом (сингл)
Nightclubbing
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 1
  • Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 2
  • Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 3
  • Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 4
  • Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 5
  • Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 6
  • Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423233
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spectrum
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0042284236812]
Исполнитель
Grace Jones
Альбом (сингл)
Nightclubbing
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка

Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spectrum
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0042284236812]
Исполнитель
Grace Jones
Альбом (сингл)
Nightclubbing
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jones Grace - Nightclubbing (0042284236812) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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