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Чайник электрический Econ ECO-1870KE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Econ ECO-1870KE

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Чайник электрический Econ ECO-1870KE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 416025
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Характеристики

Бренд
Econ
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Econ ECO-1870KE

Стильный, современный электрический чайник из нержавеющей стали от компании ECON ECO-1870KE быстро нагреет воду и сам отключится после закипания. Его емкость составляет 1,8 литра, а мощность 1800 Вт, в качестве нагревательного элемента выступает металлический диск расположенный на дне чайника. Крышка открывается вручную, чайник вращается на 360 градусов относительно подставки. Есть индикация включения чайника и уровня воды, шнур убирается в подставку, также стоит защита от включения при отсутствии воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Econ ECO-1870KE




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Характеристики
Бренд
Econ
Тип товара
Электрочайники
Описание
Стильный, современный электрический чайник из нержавеющей стали от компании ECON ECO-1870KE быстро нагреет воду и сам отключится после закипания. Его емкость составляет 1,8 литра, а мощность 1800 Вт, в качестве нагревательного элемента выступает металлический диск расположенный на дне чайника. Крышка открывается вручную, чайник вращается на 360 градусов относительно подставки. Есть индикация включения чайника и уровня воды, шнур убирается в подставку, также стоит защита от включения при отсутствии воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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