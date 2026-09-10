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Термопот Blackton Bt TP331 Белый-Серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот Blackton Bt TP331 Белый-Серый

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Термопот Blackton Bt TP331 белый/серый - фото 1
Термопот Blackton Bt TP331 белый/серый - фото 2
Термопот Blackton Bt TP331 белый/серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
  • Термопот Blackton Bt TP331 белый/серый - фото 1
  • Термопот Blackton Bt TP331 белый/серый - фото 2
  • Термопот Blackton Bt TP331 белый/серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415817
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Термопоты
Размеры в упаковке, см
40х23х23
Вес, кг.
2.05

Описание товара Термопот Blackton Bt TP331 Белый-Серый

Способы подачи воды: нажатием чашкой на клапан, электрическая помпа, ручная помпа. Повторное кипячение. Автоматическое поддержание температуры: 85-96 град.C. Шкала уровня воды. Защита от поражения электротоком: Класс I.

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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Термопоты
Описание
Способы подачи воды: нажатием чашкой на клапан, электрическая помпа, ручная помпа. Повторное кипячение. Автоматическое поддержание температуры: 85-96 град.C. Шкала уровня воды. Защита от поражения электротоком: Класс I.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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