Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1450
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709072
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Термопот Kitfort КТ-2518 оборудован электронасосом, с помощью которого производится подача воды из 4.9-литрового резервуара. Прибор не только нагревает, но также охлаждает жидкость. Блокировка крышки и подачи жидкости предотвращает обжигание кожи рук, а также обеспечивает безопасную переноску устройства. Индикация температуры, режима и остатка содержимого производится на функциональный дисплей.
Kitfort КТ-2518 предупреждает остывание воды благодаря функции «Поддержание температуры» и двойным стенкам белого пластикового корпуса. Закрытый нагревательный элемент не покрывается накипью, ведь не имеет прямого контакта с жидкостью. Модель нагревает воду в температурном диапазоне от 40 до 100 °C. Защитная технология автоматически выключает термопот при угрозе перегрева. Съемная крышка способствует легкой очистке внутренних стенок. Конструкцией предусмотрен поддон для сбора капель.
Термопот Kitfort КТ-2518 оборудован электронасосом, с помощью которого производится подача воды из 4.9-литрового резервуара. Прибор не только нагревает, но также охлаждает жидкость. Блокировка крышки и подачи жидкости предотвращает обжигание кожи рук, а также обеспечивает безопасную переноску устройства. Индикация температуры, режима и остатка содержимого производится на функциональный дисплей.
Kitfort КТ-2518 предупреждает остывание воды благодаря функции «Поддержание температуры» и двойным стенкам белого пластикового корпуса. Закрытый нагревательный элемент не покрывается накипью, ведь не имеет прямого контакта с жидкостью. Модель нагревает воду в температурном диапазоне от 40 до 100 °C. Защитная технология автоматически выключает термопот при угрозе перегрева. Съемная крышка способствует легкой очистке внутренних стенок. Конструкцией предусмотрен поддон для сбора капель.
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