Термопот Kitfort КТ-2516
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Характеристики
Описание товара Термопот Kitfort КТ-2516
Термопот КТ-2516 служит для подачи воды заданной температуры и поддержания температуры воды с помощью периодического включения и отключения нагрева. Модель оснащена функцией выбора температуры и может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 45, 55, 65, 75, 85 и 95°С. Сверху прибора расположены удобные кнопки управления, они имеют встроенный световой индикатор. Вместимость съемного резервуара 4,8 л, такого объема хватит на 16 кружек чая емкостью 300 мл. Двойные стенки термопота КТ-2516 помогают сохранить тепло и реже включать нагрев. Корпус термопота состоит из пластика, а резервуар — из нержавеющей стали. Кнопка «Блокировка» включает и отключает блокировку кнопки «Старт». Блокировка кнопки не позволит получить ожог при случайном включении подачи воды или испортить поверхность стола кипятком, а также защитит от случайных нажатий на кнопки детьми. Термопот оснащен защитой от перегрева. В термопот встроен вентилятор, который включается для быстрого охлаждения воды до заданной температуры в режиме охлаждения.
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