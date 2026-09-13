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Термопот Kitfort КТ-2516 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот Kitfort КТ-2516

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Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 1
Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 2
Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 3
Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 4
Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 5
Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 6
Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1450
  • Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 1
  • Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 2
  • Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 3
  • Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 4
  • Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 5
  • Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 6
  • Термопот Kitfort КТ-2516 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709070
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
45/55/65/75/85/95/100 °С
Мощность, Вт
1450
Длина сетевого шнура
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х26
Вес, кг.
3.4

Описание товара Термопот Kitfort КТ-2516

Термопот КТ-2516 служит для подачи воды заданной температуры и поддержания температуры воды с помощью периодического включения и отключения нагрева. Модель оснащена функцией выбора температуры и может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 45, 55, 65, 75, 85 и 95°С. Сверху прибора расположены удобные кнопки управления, они имеют встроенный световой индикатор. Вместимость съемного резервуара 4,8 л, такого объема хватит на 16 кружек чая емкостью 300 мл. Двойные стенки термопота КТ-2516 помогают сохранить тепло и реже включать нагрев. Корпус термопота состоит из пластика, а резервуар — из нержавеющей стали. Кнопка «Блокировка» включает и отключает блокировку кнопки «Старт». Блокировка кнопки не позволит получить ожог при случайном включении подачи воды или испортить поверхность стола кипятком, а также защитит от случайных нажатий на кнопки детьми. Термопот оснащен защитой от перегрева. В термопот встроен вентилятор, который включается для быстрого охлаждения воды до заданной температуры в режиме охлаждения.

Отзывы о товаре Термопот Kitfort КТ-2516




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
45/55/65/75/85/95/100 °С
Мощность, Вт
1450
Длина сетевого шнура
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот КТ-2516 служит для подачи воды заданной температуры и поддержания температуры воды с помощью периодического включения и отключения нагрева. Модель оснащена функцией выбора температуры и может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 45, 55, 65, 75, 85 и 95°С. Сверху прибора расположены удобные кнопки управления, они имеют встроенный световой индикатор. Вместимость съемного резервуара 4,8 л, такого объема хватит на 16 кружек чая емкостью 300 мл. Двойные стенки термопота КТ-2516 помогают сохранить тепло и реже включать нагрев. Корпус термопота состоит из пластика, а резервуар — из нержавеющей стали. Кнопка «Блокировка» включает и отключает блокировку кнопки «Старт». Блокировка кнопки не позволит получить ожог при случайном включении подачи воды или испортить поверхность стола кипятком, а также защитит от случайных нажатий на кнопки детьми. Термопот оснащен защитой от перегрева. В термопот встроен вентилятор, который включается для быстрого охлаждения воды до заданной температуры в режиме охлаждения.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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