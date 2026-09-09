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Термопот Panasonic NC-HU301PZTW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот Panasonic NC-HU301PZTW

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Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 4
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 5
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 6
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 7
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1000
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 1
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 2
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 3
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 4
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 5
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 6
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 7
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 800 руб. 
Начислим 237 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 199703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термопот Panasonic NC-HU301PZTW
14 800 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
80 / 90 / 98°C
Мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
1.33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
3.77

Описание товара Термопот Panasonic NC-HU301PZTW

Термопот Panasonic NC-HU301PZTW поможет не только вскипятить воду, но и заварить крепкий ароматный чай. Достаточно актировать одноименную опцию. Выбор подходящего среди 4 температурных режимов производится через кнопочную панель. Дисплей отобразит установленные параметры. Корпус из металла и пластика содержит прочную ручку, незаменимую во время переноски прибора. Колба термопота Panasonic NC-HU301PZTW выполнена из нержавеющей стали. Материал исключает вероятность быстрого остывания жидкости. Мерная шкала уведомит об остатке содержимого в 3-литровом резервуаре. Подачей необходимого объема воды займется электрический насос. Система блокировки не допустит образования ожогов под воздействием пара.

Отзывы о товаре Термопот Panasonic NC-HU301PZTW




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
80 / 90 / 98°C
Мощность, Вт
1000
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.33
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW поможет не только вскипятить воду, но и заварить крепкий ароматный чай. Достаточно актировать одноименную опцию. Выбор подходящего среди 4 температурных режимов производится через кнопочную панель. Дисплей отобразит установленные параметры. Корпус из металла и пластика содержит прочную ручку, незаменимую во время переноски прибора. Колба термопота Panasonic NC-HU301PZTW выполнена из нержавеющей стали. Материал исключает вероятность быстрого остывания жидкости. Мерная шкала уведомит об остатке содержимого в 3-литровом резервуаре. Подачей необходимого объема воды займется электрический насос. Система блокировки не допустит образования ожогов под воздействием пара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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