Термопот Panasonic NC-HU301PZTW
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Характеристики
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 800 руб.
В наличии
Код товара: 199703
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 800 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
80 / 90 / 98°C
Мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
1.33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
3.77
Описание товара Термопот Panasonic NC-HU301PZTW
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW поможет не только вскипятить воду, но и заварить крепкий ароматный чай. Достаточно актировать одноименную опцию. Выбор подходящего среди 4 температурных режимов производится через кнопочную панель. Дисплей отобразит установленные параметры. Корпус из металла и пластика содержит прочную ручку, незаменимую во время переноски прибора. Колба термопота Panasonic NC-HU301PZTW выполнена из нержавеющей стали. Материал исключает вероятность быстрого остывания жидкости. Мерная шкала уведомит об остатке содержимого в 3-литровом резервуаре. Подачей необходимого объема воды займется электрический насос. Система блокировки не допустит образования ожогов под воздействием пара.
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Бренд
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
80 / 90 / 98°C
Мощность, Вт
1000
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.33
Страна производитель
Китай
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW поможет не только вскипятить воду, но и заварить крепкий ароматный чай. Достаточно актировать одноименную опцию. Выбор подходящего среди 4 температурных режимов производится через кнопочную панель. Дисплей отобразит установленные параметры. Корпус из металла и пластика содержит прочную ручку, незаменимую во время переноски прибора. Колба термопота Panasonic NC-HU301PZTW выполнена из нержавеющей стали. Материал исключает вероятность быстрого остывания жидкости. Мерная шкала уведомит об остатке содержимого в 3-литровом резервуаре. Подачей необходимого объема воды займется электрический насос. Система блокировки не допустит образования ожогов под воздействием пара.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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