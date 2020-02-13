Термопот Kitfort КТ-2501
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
2600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193706
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
55/65/75/85/100
Мощность, Вт
2600
Длина сетевого шнура
0.95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х23
Вес, кг.
3.4
Описание товара Термопот Kitfort КТ-2501
Видеообзор на Термопот Kitfort КТ-2501
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
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Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
55/65/75/85/100
Мощность, Вт
2600
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.95
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Термопот Kitfort КТ-2501
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Достоинства:
Термопот прост в использовании, разная температура подачи воды так как в резервуаре вода всегда комнатной температуры(лучше заливать кипяченую,либо фильтрованную). Объем воды подается четко выбранному. Красивый,стильный дизайн, подсветка хорошая.даже в полной темноте не промахнешься. Удобный люк для залива воды в резервуар.
Недостатки:
Так как корпус и табло из пластика, приходится протирать термопот после каждого использования, от подачи воды он сильно запотевает и покрывается каплями воды от пара.
Комментарий:
Покупкой в целом довольны. Рекомендую!!!
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопот Kitfort КТ-2501
Достоинства:
Термопот прост в использовании, разная температура подачи воды так как в резервуаре вода всегда комнатной температуры(лучше заливать кипяченую,либо фильтрованную). Объем воды подается четко выбранному. Красивый,стильный дизайн, подсветка хорошая.даже в полной темноте не промахнешься. Удобный люк для залива воды в резервуар.
Недостатки:
Так как корпус и табло из пластика, приходится протирать термопот после каждого использования, от подачи воды он сильно запотевает и покрывается каплями воды от пара.
Комментарий:
Покупкой в целом довольны. Рекомендую!!!