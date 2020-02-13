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Термопот Kitfort КТ-2501 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот Kitfort КТ-2501

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Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 1
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 2
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 3
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 4
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 5
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 6
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 7
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 8
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 9
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 10
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 11
Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
2600
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 1
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 2
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 3
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 4
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 5
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 6
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 7
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 8
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 9
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 10
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 11
  • Термопот Kitfort КТ-2501 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193706
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
55/65/75/85/100
Мощность, Вт
2600
Длина сетевого шнура
0.95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х23
Вес, кг.
3.4

Описание товара Термопот Kitfort КТ-2501

Видеообзор на Термопот Kitfort КТ-2501

Видеообзор Термопот Kitfort КТ-2501
 

Отзывы о товаре Термопот Kitfort КТ-2501

13.02.2020
Елена

Достоинства:
Термопот прост в использовании, разная температура подачи воды так как в резервуаре вода всегда комнатной температуры(лучше заливать кипяченую,либо фильтрованную). Объем воды подается четко выбранному. Красивый,стильный дизайн, подсветка хорошая.даже в полной темноте не промахнешься. Удобный люк для залива воды в резервуар.

Недостатки:
Так как корпус и табло из пластика, приходится протирать термопот после каждого использования, от подачи воды он сильно запотевает и покрывается каплями воды от пара.

Комментарий:
Покупкой в целом довольны. Рекомендую!!!



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
55/65/75/85/100
Мощность, Вт
2600
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.95
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Термопот Kitfort КТ-2501

Видеообзор Термопот Kitfort КТ-2501
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
13.02.2020
Елена

Достоинства:
Термопот прост в использовании, разная температура подачи воды так как в резервуаре вода всегда комнатной температуры(лучше заливать кипяченую,либо фильтрованную). Объем воды подается четко выбранному. Красивый,стильный дизайн, подсветка хорошая.даже в полной темноте не промахнешься. Удобный люк для залива воды в резервуар.

Недостатки:
Так как корпус и табло из пластика, приходится протирать термопот после каждого использования, от подачи воды он сильно запотевает и покрывается каплями воды от пара.

Комментарий:
Покупкой в целом довольны. Рекомендую!!!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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