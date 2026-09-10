Термопот Panasonic NC-EG3000WTS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 331509
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
70, 80, 90, 98 °С
Мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
2.85
Описание товара Термопот Panasonic NC-EG3000WTS
Мощность: 700 Вт. Емкость: 3 л. 4 температурных режима: 70 °С (для детского питания), 80 °С (для зеленого чая), 90 °С (для кофе), 98 °С (для чая, лапши). Энергосберегающий таймер на 6 ч. Основание с поворотом термопота на 360 градусов. Указатель уровня воды. Блокировка дозатора. Капельная функция для приготовления кофе. Внутреннее покрытие: специальное угольное внутреннее покрытие BINCO позволяет улучшить питьевые качества воды.
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Теги товара: 3 л
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Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Развернуть
Температурные режимы, °С
70, 80, 90, 98 °С
Мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Мощность: 700 Вт. Емкость: 3 л. 4 температурных режима: 70 °С (для детского питания), 80 °С (для зеленого чая), 90 °С (для кофе), 98 °С (для чая, лапши). Энергосберегающий таймер на 6 ч. Основание с поворотом термопота на 360 градусов. Указатель уровня воды. Блокировка дозатора. Капельная функция для приготовления кофе. Внутреннее покрытие: специальное угольное внутреннее покрытие BINCO позволяет улучшить питьевые качества воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 4 л, металлические
Теги товара: 3 л
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 4 л, металлические
Теги товара: 3 л
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