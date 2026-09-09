Термопот Василиса ВА-5007 Жостово
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199709
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Характеристики
Вес, кг.
2.8
Описание товара Термопот Василиса ВА-5007 Жостово
Чайник-термос электрический ВАСИЛИСА ВА-5007 «Жостово» имеет внутреннюю ёмкость из нержавеющей стали объемом 4,5 л и может вращаться на основании на 360°. Термопот имеет 3 способа разлива воды: ручной, автоматический и электрический. Многоступенчатая система защиты и множество полезных функций делают термопот удобным и безопасным прибором, очень полезным для домашнего хозяйства.
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Чайник-термос электрический ВАСИЛИСА ВА-5007 «Жостово» имеет внутреннюю ёмкость из нержавеющей стали объемом 4,5 л и может вращаться на основании на 360°. Термопот имеет 3 способа разлива воды: ручной, автоматический и электрический. Многоступенчатая система защиты и множество полезных функций делают термопот удобным и безопасным прибором, очень полезным для домашнего хозяйства.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
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