Термопот Panasonic NC-EG4000KTS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
4
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Фильтр
да
Подача воды
электронасос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287073
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
Индикатор уровня воды, двойные стенки, Основание с поворотом термопота на 360 градусов
Дополнительные функции
дисплей, индикация включения, таймер, длительное кипячение
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Япония
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
4
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Фильтр
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
70/80/90/98*С
Мощность, Вт
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
3
Описание товара Термопот Panasonic NC-EG4000KTS
С термопотом Panasonic NC-EG4000KTS у вас всегда будет горячая вода для приготовления напитков и других нужд. Объём прибора составляет 4 литра, что соответствует примерно 20 чашкам – подходящее решение для большой семьи.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, металлические
Теги товара: 4 л
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
Индикатор уровня воды, двойные стенки, Основание с поворотом термопота на 360 градусов
Дополнительные функции
дисплей, индикация включения, таймер, длительное кипячение
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Япония
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
4
Цвет
черный
Развернуть
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Фильтр
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
70/80/90/98*С
Мощность, Вт
700
Страна производитель
Китай
С термопотом Panasonic NC-EG4000KTS у вас всегда будет горячая вода для приготовления напитков и других нужд. Объём прибора составляет 4 литра, что соответствует примерно 20 чашкам – подходящее решение для большой семьи.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, металлические
Теги товара: 4 л
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, металлические
Теги товара: 4 л
Термопот Panasonic NC-EG4000KTS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопот Panasonic NC-EG4000KTS