Термопот Starwind STP5171 коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
5
Цвет
коричневый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Фильтр
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219093
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
длительное кипячение
Дополнительные функции
двойные стенки, поддержание постоянной температуры, функция повторного кипячения
Защита
автоотключение, автоотключение при закипании воды
Основной цвет
коричневый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
5
Цвет
коричневый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Фильтр
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85/95/100°C
Управление со смартфона
Да
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х28х27
Вес, кг.
3.1
Описание товара Термопот Starwind STP5171 коричневый
Термопот Starwind STP5171 с мощностью 750 Вт совмещает функции чайника и термоса. Он способен кипятить воду и поддерживать ее высокую температуру на заданном уровне длительное время. Объем резервуара для воды равен 5 л. Вода подается при помощи ручной помпы или электронасоса. Термопот в корпусе из металла и пластика поддерживает четыре режима работы: кипячение, повторное кипячение, поддержание температуры и подогрев.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
длительное кипячение
Дополнительные функции
двойные стенки, поддержание постоянной температуры, функция повторного кипячения
Защита
автоотключение, автоотключение при закипании воды
Основной цвет
коричневый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
5
Развернуть
Цвет
коричневый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Фильтр
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85/95/100°C
Управление со смартфона
Да
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Термопот Starwind STP5171 с мощностью 750 Вт совмещает функции чайника и термоса. Он способен кипятить воду и поддерживать ее высокую температуру на заданном уровне длительное время. Объем резервуара для воды равен 5 л. Вода подается при помощи ручной помпы или электронасоса. Термопот в корпусе из металла и пластика поддерживает четыре режима работы: кипячение, повторное кипячение, поддержание температуры и подогрев.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! Подача воды мощная, сохраняет тепло долго, редко подогревает.
Достоинства:
Комментарий:
большой объем. удобно что есть отдельная кнопка выключения. греет быстро. нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя. Все целое, не гнутое, новое. Первое кипячение долгое, но и объём не маленький. При этом мощность не большая. Брал с расчетом того, что частный дом, проводка старенькая, чтоб не создавал большую нагрузку при кипячении. Присутствовал небольшой запах, после проветривания и кипячения пропал. Все три возможности налить воды( электропомпа, ручная и как в кулере) работают. Поток немного брызгает при попадании в чашку, но такое было и на двух предыдущих термопотах. В целом все устроило.
Достоинства:
Комментарий:
термопот в общем норм за такую цену, Но!! пришел с вмятиной ,как бы на работу не влияет, но неприятно. так что смотрите товар с ног до головы, крышка балтается
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вместительный термопот. Внешний корпус металлический (хотя и довольно тонкий), крышка пластиковая. Полный закипает приблизительно за 25-30 минут. Пришёл целый, без вмятин
Достоинства:
Комментарий:
Ставлю заранее 5 звёзд.Дополню отзыв позже,когда протестируем
Достоинства:
Комментарий:
закащ пришёл быстро,всё цело,всё работает!Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл треснутый А теперь цена стала 5300, хотя позавчера была 3500
Достоинства:
Комментарий:
По моему мнению, самый удачный термопот. Три способа подачи воды, снимающаяся крышка - удобно мыть, кнопка выключения сбоку. Это второй термопот этой фирмы, первый прослужил 7 лет. Надеюсь и этот прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, крышка через несколько недель использования с одной стороны не плотно прилегать стала. а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хороший термопот, в использование часто и круглосуточно
Достоинства:
Комментарий:
все работает соответствует описанию, покупал родителям в качестве новогоднего подарка они восторге
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился: красивый внешний вид, греет хорошо, напор воды хороший, я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Полный термопот закипел через 35 минут. Внешне очень симпатичный. Работает практически бесшумно. Верхняя крышка не много болтается. При кипичении есть небольшой запах пластика. Жалко, что нет подсветки шкалы уровня воды. Не очень удобно, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий.У более ранней модели забор воды был с запасом от пустой емкости, у данной забор с дна через ситечко на одном уровне с поверхностью без запаса на отстой воды.
Достоинства:
Комментарий:
Термопот пришел быстро, все работает хорошо, греет быстро, но один минус помяли корпус при транспортировки, либо при сборке уронили. Он был в родной коробке больше нечем не закрыт, не пленки, нечего. А так в целом все хорошо, берем на работу такой фирмы уже не раз первый отработал 3 года, посмотрим как этот будет служить.
Достоинства:
Комментарий:
термопот неплохой снял звезду за несоответствии фото в магазине продавца от реальности
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, есть всё что требуется, -режим повторного кипячения, -кнопка отключения сбоку, -съëмный шнур питания, -три способа подачи воды, -самый большой внутренний бак на 4,5л.( для большой семьи идеально.) -открывающаяся/съëмная крышка, -не маркий цвет. -вращающаяся подставка минусы; -крышка слегка люфтит, -подставка иногда при вращении заедает... в остальном идеально подходит тем у кого дома проводка не тянет современные мощные чайники больше 2 кВт..
Термопот Starwind STP5171 коричневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопот Starwind STP5171 коричневый
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! Подача воды мощная, сохраняет тепло долго, редко подогревает.
Достоинства:
Комментарий:
большой объем. удобно что есть отдельная кнопка выключения. греет быстро. нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя. Все целое, не гнутое, новое. Первое кипячение долгое, но и объём не маленький. При этом мощность не большая. Брал с расчетом того, что частный дом, проводка старенькая, чтоб не создавал большую нагрузку при кипячении. Присутствовал небольшой запах, после проветривания и кипячения пропал. Все три возможности налить воды( электропомпа, ручная и как в кулере) работают. Поток немного брызгает при попадании в чашку, но такое было и на двух предыдущих термопотах. В целом все устроило.
Достоинства:
Комментарий:
термопот в общем норм за такую цену, Но!! пришел с вмятиной ,как бы на работу не влияет, но неприятно. так что смотрите товар с ног до головы, крышка балтается
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вместительный термопот. Внешний корпус металлический (хотя и довольно тонкий), крышка пластиковая. Полный закипает приблизительно за 25-30 минут. Пришёл целый, без вмятин
Достоинства:
Комментарий:
Ставлю заранее 5 звёзд.Дополню отзыв позже,когда протестируем
Достоинства:
Комментарий:
закащ пришёл быстро,всё цело,всё работает!Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл треснутый А теперь цена стала 5300, хотя позавчера была 3500
Достоинства:
Комментарий:
По моему мнению, самый удачный термопот. Три способа подачи воды, снимающаяся крышка - удобно мыть, кнопка выключения сбоку. Это второй термопот этой фирмы, первый прослужил 7 лет. Надеюсь и этот прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, крышка через несколько недель использования с одной стороны не плотно прилегать стала. а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хороший термопот, в использование часто и круглосуточно
Достоинства:
Комментарий:
все работает соответствует описанию, покупал родителям в качестве новогоднего подарка они восторге
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился: красивый внешний вид, греет хорошо, напор воды хороший, я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Полный термопот закипел через 35 минут. Внешне очень симпатичный. Работает практически бесшумно. Верхняя крышка не много болтается. При кипичении есть небольшой запах пластика. Жалко, что нет подсветки шкалы уровня воды. Не очень удобно, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий.У более ранней модели забор воды был с запасом от пустой емкости, у данной забор с дна через ситечко на одном уровне с поверхностью без запаса на отстой воды.
Достоинства:
Комментарий:
Термопот пришел быстро, все работает хорошо, греет быстро, но один минус помяли корпус при транспортировки, либо при сборке уронили. Он был в родной коробке больше нечем не закрыт, не пленки, нечего. А так в целом все хорошо, берем на работу такой фирмы уже не раз первый отработал 3 года, посмотрим как этот будет служить.
Достоинства:
Комментарий:
термопот неплохой снял звезду за несоответствии фото в магазине продавца от реальности
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, есть всё что требуется, -режим повторного кипячения, -кнопка отключения сбоку, -съëмный шнур питания, -три способа подачи воды, -самый большой внутренний бак на 4,5л.( для большой семьи идеально.) -открывающаяся/съëмная крышка, -не маркий цвет. -вращающаяся подставка минусы; -крышка слегка люфтит, -подставка иногда при вращении заедает... в остальном идеально подходит тем у кого дома проводка не тянет современные мощные чайники больше 2 кВт..