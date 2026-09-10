Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW
Эта встраиваемая микроволновая печь, выполненная в сдержанном сером цвете, идеально впишется в любой интерьер кухни, какой бы дизайн вы ни предпочитали. Она отвечает всем запросам современного человека. С одной стороны, печь прекрасно подойдет тем, кто хотел бы скорее разогреть тарелку супа или сделать горячие бутерброды. Для удобства предусмотрены программы автоматического приготовления: достаточно поместить продукты в камеру и нажать кнопку – и обо всем остальном микроволновая печь позаботится сама. С другой стороны, эта СВЧ прекрасно подойдет и любителям кулинарных экспериментов: она оснащена мощным инфракрасным грилем. На гриле прекрасно получаются и основные блюда, и закуски, и десерты. Камера приготовления выполнена из нержавеющей стали: это один из самых прочных и легких в эксплуатации материалов.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 20 л, 23 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, маленькие, белые
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