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Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW

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Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
25 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
нержавеющая сталь/черный
Диаметр поворотного стола
315 мм
Дисплей
есть
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
1000 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415068
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
8 рецептов автоприготовления
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей
Объем
25 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
нержавеющая сталь/черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
315 мм
Дисплей
есть
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
1000 Вт
Комбинированные режимы
микроволны и гриль
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х50х47
Вес, кг.
47

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW

Эта встраиваемая микроволновая печь, выполненная в сдержанном сером цвете, идеально впишется в любой интерьер кухни, какой бы дизайн вы ни предпочитали. Она отвечает всем запросам современного человека. С одной стороны, печь прекрасно подойдет тем, кто хотел бы скорее разогреть тарелку супа или сделать горячие бутерброды. Для удобства предусмотрены программы автоматического приготовления: достаточно поместить продукты в камеру и нажать кнопку – и обо всем остальном микроволновая печь позаботится сама. С другой стороны, эта СВЧ прекрасно подойдет и любителям кулинарных экспериментов: она оснащена мощным инфракрасным грилем. На гриле прекрасно получаются и основные блюда, и закуски, и десерты. Камера приготовления выполнена из нержавеющей стали: это один из самых прочных и легких в эксплуатации материалов.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Midea AG925BVW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
8 рецептов автоприготовления
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей
Объем
25 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
нержавеющая сталь/черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
315 мм
Дисплей
есть
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
1000 Вт
Комбинированные режимы
микроволны и гриль
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Эта встраиваемая микроволновая печь, выполненная в сдержанном сером цвете, идеально впишется в любой интерьер кухни, какой бы дизайн вы ни предпочитали. Она отвечает всем запросам современного человека. С одной стороны, печь прекрасно подойдет тем, кто хотел бы скорее разогреть тарелку супа или сделать горячие бутерброды. Для удобства предусмотрены программы автоматического приготовления: достаточно поместить продукты в камеру и нажать кнопку – и обо всем остальном микроволновая печь позаботится сама. С другой стороны, эта СВЧ прекрасно подойдет и любителям кулинарных экспериментов: она оснащена мощным инфракрасным грилем. На гриле прекрасно получаются и основные блюда, и закуски, и десерты. Камера приготовления выполнена из нержавеющей стали: это один из самых прочных и легких в эксплуатации материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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