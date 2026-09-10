Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412333
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постоянная подача пара, функция разбрызгивания, автоотключение,вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х12
Вес, кг.
1.22
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый
Утюг Hyundai H-SI01124 является надежным помощником для глажки вещей. Высокая мощность наряду с эффективным потоком пара позволяют быстро справляться с разглаживанием складок различной сложности. Керамическое покрытие подошвы способствует равномерному распределению тепла и гладкому скольжению по поверхности ткани. Утюг Hyundai H-SI01124 выполнен в компактном корпусе с привлекательным дизайном и нескользящим покрытием на рукоятке. Из особенностей модели отмечаются резервуар емкостью 420 мл, режим вертикального отпаривания, разбрызгивание, противокапельная система. Система самоочистки помогает продлить срок службы прибора, а для повышения безопасности реализована технология автоматического отключения.
постоянная подача пара, функция разбрызгивания, автоотключение,вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Hyundai H-SI01124 является надежным помощником для глажки вещей. Высокая мощность наряду с эффективным потоком пара позволяют быстро справляться с разглаживанием складок различной сложности. Керамическое покрытие подошвы способствует равномерному распределению тепла и гладкому скольжению по поверхности ткани. Утюг Hyundai H-SI01124 выполнен в компактном корпусе с привлекательным дизайном и нескользящим покрытием на рукоятке. Из особенностей модели отмечаются резервуар емкостью 420 мл, режим вертикального отпаривания, разбрызгивание, противокапельная система. Система самоочистки помогает продлить срок службы прибора, а для повышения безопасности реализована технология автоматического отключения.
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