ИБП ExeGate Power Back BNB-600 (EP285538RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-600 (EP285538RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от колебаний напряжения и кратковременных перебоев в электроснабжении. Эта модель отличается рядом значительных характеристик, обеспечивающих стабильную работу подключенных устройств. ExeGate предлагает линейно-интерактивный ИБП, способный быстро переключаться на батарейное питание всего за 8 миллисекунд, что гарантирует бесперебойность работы даже при резких отключениях электроэнергии. С полной мощностью 600 вольт-ампер и активной мощностью 360 ватт устройство легко справляется с нагрузками средней мощности, обеспечивая питание критически важных компонентов системы. Форм-фактор Tower и компактный вес в 5,29 кг позволяют удобно разместить устройство в офисном или домашнем интерьере. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая при полной нагрузке обеспечивает до 1 минуты автономной работы – этого времени достаточно, чтобы безопасно завершить работу устройств или включить резервные системы. Устройство работает с одной фазой и поддерживает тип формы напряжения в виде модифицированной синусоиды, что делает его совместимым с большинством бытовой и офисной техники. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В позволяет использовать ИБП ExeGate в сетях с нестабильными параметрами напряжения. Для подключения оборудования предусмотрены розетки типа С13, что обеспечивает универсальность и гибкость в использовании. ExeGate – идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для защиты своих электронных устройств от нежелательных сбоев и потерь данных.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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