ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS)
Источники бесперебойного питания EXEGATE представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в электросети. Этот линейно-интерактивный ИБП предназначен для обеспечения стабильной работы техники благодаря совмещению передовых технологий и удобному форм-фактору Tower. С максимальной полной мощностью в 600 В·А и активной мощностью 360 Вт, устройства EXEGATE гарантируют надёжное электроснабжение при кратковременном отключении электричества. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск прерывания работы подключенной техники. ИБП весом 4,4 кг можно легко разместить в любом удобном для вас месте. Они оснащены защитой локальной сети и телефонной линии, что увеличивает их функциональность и защищает от перегрузок и помех. Работа при полной нагрузке возможна в течение 1 минуты, обеспечивая достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Устройство работает в диапазоне входного напряжения от 145 В до 290 В и преобразует его в выходное напряжение с использованием модифицированной синусоиды, что идеально подходит для большинства потребительской техники. Благодаря таким характеристикам, ИБП EXEGATE является отличным выбором для обеспечения стабильности и безопасности вашего оборудования даже в нестабильных условиях электросети.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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