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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726634
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
140 x 205 x 324 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.5

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS)

Источники бесперебойного питания EXEGATE представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в электросети. Этот линейно-интерактивный ИБП предназначен для обеспечения стабильной работы техники благодаря совмещению передовых технологий и удобному форм-фактору Tower. С максимальной полной мощностью в 600 В·А и активной мощностью 360 Вт, устройства EXEGATE гарантируют надёжное электроснабжение при кратковременном отключении электричества. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск прерывания работы подключенной техники. ИБП весом 4,4 кг можно легко разместить в любом удобном для вас месте. Они оснащены защитой локальной сети и телефонной линии, что увеличивает их функциональность и защищает от перегрузок и помех. Работа при полной нагрузке возможна в течение 1 минуты, обеспечивая достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Устройство работает в диапазоне входного напряжения от 145 В до 290 В и преобразует его в выходное напряжение с использованием модифицированной синусоиды, что идеально подходит для большинства потребительской техники. Благодаря таким характеристикам, ИБП EXEGATE является отличным выбором для обеспечения стабильности и безопасности вашего оборудования даже в нестабильных условиях электросети.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292763RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
140 x 205 x 324 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания EXEGATE представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в электросети. Этот линейно-интерактивный ИБП предназначен для обеспечения стабильной работы техники благодаря совмещению передовых технологий и удобному форм-фактору Tower. С максимальной полной мощностью в 600 В·А и активной мощностью 360 Вт, устройства EXEGATE гарантируют надёжное электроснабжение при кратковременном отключении электричества. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск прерывания работы подключенной техники. ИБП весом 4,4 кг можно легко разместить в любом удобном для вас месте. Они оснащены защитой локальной сети и телефонной линии, что увеличивает их функциональность и защищает от перегрузок и помех. Работа при полной нагрузке возможна в течение 1 минуты, обеспечивая достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Устройство работает в диапазоне входного напряжения от 145 В до 290 В и преобразует его в выходное напряжение с использованием модифицированной синусоиды, что идеально подходит для большинства потребительской техники. Благодаря таким характеристикам, ИБП EXEGATE является отличным выбором для обеспечения стабильности и безопасности вашего оборудования даже в нестабильных условиях электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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