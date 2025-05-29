Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL)
Чайник Xiaomi Mi Smart Kettle ProЭлектрочайник Xiaomi Mi Smart Kettle Pro быстро закипает благодаря мощности 1800 Вт. Это умный прибор, оборудованный OLED-дисплеем, отображающим температуру воды в реальном времени, что позволяет заваривать напитки с использованием воды нужной температуры. При выборе режима поддержания температуры все данные также будут отображены на экране. Управление работой прибора возможно со смартфона при установке приложения Mi Home.Xiaomi Mi Smart Kettle Pro использует английский контроллер температуры, который контролирует процесс закипания воды, отключая питание чайника, когда это нужно. Объем электрочайника соответствует 1.5 л, что позволяет получить достаточно воды для приготовления горячих напитков для всей семьи. Вы сможете выбрать необходимую температуру, до которой вода должна нагреться, чтобы раскрыть вкусовые качества напитка: доступно 5 режимов нагрева, а также режим кипения. Электрочайник изготовлен в надежном корпусе из металла, сочетающегося с прочным пластиком.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, все описанные функции выполняет. И он не пахнет ничем.
Достоинства:
Комментарий:
работает. чайник как чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший. Брали на замену старому. Старый прослужил лет 5, потом сгорел тен.
Достоинства:
Комментарий:
Для умного не очень умный: нет возможности управлять через умный дом.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший умный чайник, мне очень понравилось пользоваться им, но радость была короткой, через два месяца пользования он закипел, вся вода выкипела, вокруг него было всё в воде, а розетка искрила. Вот и оставь такой умный чайник, доверь его соображалке. Не рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Неплох. Но крышка через 3 мес использования начала расшатываться при бережном использовании
Достоинства:
Комментарий:
замечательный аппарат! тихий и очень энергичный!))
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный чайник. Очень удобный и быстрый
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь 3ий год , начало из строя выходить табло... но в целом крутой чайник, долго держит тепло
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, покупаю такой уже третий, последний в подарок родственникам. Первый сгорел, пользовались таким года 3-4, но модель другая, теперь такая же на замену старой. Отлично держит температуру!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, видна температура, все работает. Приходит качественно упакованный, все в идеальном состоянии с пломбами
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, намного тише который у нас был с металлической стенкой. Минус один, нельзя с приложения запустить чайник, можно только задать чтобы он поддерживал температуру.
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок. Одаряемые остались довольны. Чайник пришел в дополнительной транспортировочной коробке с бумагой.
Достоинства:
Комментарий:
при уровне воды по верхней отметке, при кипении, плюётся кипятком из носика
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, но включить на расстоянии, чтобы вскипятить воду не получится, в приложении можно выставить только необходимую температуру и время её поддерживания к сожалению.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Радует регулировка температуры нагрева
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, выглядит прекрасно, только приложение не очень хорошо работает с ним
Достоинства:
Комментарий:
идеальный чайник беру второй раз.первый прослужит достойно 5 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, нет никакого запаха как от многих. Взял на замену предыдущей модели (отработал 4 года, сломалось реле)
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю второй раз, чайником доволен очень, если запариться то можно настроить его в телефоне как тебе нужно
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чайник. Ранее был такой же, только без дисплея отработал очень долго(порядка пяти лет, может и больше не помню) в итоге сгорел тэн поэтому приобрёл этот.Надеюсь прослужит долго,, как и предыдущий. Спасибо большое продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник красивый, пластмассой не пахнет. Срок службы - покажет время. ПО не смог настроить.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный чайник!!! Это уже второй(первый прослужил верой и правдой с большой нагрузкой 5 лет) Уверена, что и с новым всё будет отлично! Сразу видно профессиональный подход поставщика к упаковке товара! Спасибо огромное за качество и красоту, за чек и гарантию, вложенную в коробку! Рекомендую однозначно! Надëжно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник.Приехал целый. Хорошо упакован. Всё подключается. Работает хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
чайник пришел в надежной коробке.все как в описании.работает!)5/5 советую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник топчик! Искали без пластика внутри , оказалось не так просто найти даже среди дорогих брендов. Полностью нас устроил. Есть управление с телефона, правда нам не особо нужная функция. Есть разогрев до нужной температуры , функция поддержания тепла. Сам чайник сделан добротно. Спасибо продавцу, хороших клиентов побольше вам!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
работает, внешне без дефектов
Достоинства:
Комментарий:
Классно! Отличный чайник. предыдущий был такой-же модели, скончался скоропостижно по неизвестным причинам, купил вновь, рад
Отзывы о товаре Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, все описанные функции выполняет. И он не пахнет ничем.
Достоинства:
Комментарий:
работает. чайник как чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший. Брали на замену старому. Старый прослужил лет 5, потом сгорел тен.
Достоинства:
Комментарий:
Для умного не очень умный: нет возможности управлять через умный дом.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший умный чайник, мне очень понравилось пользоваться им, но радость была короткой, через два месяца пользования он закипел, вся вода выкипела, вокруг него было всё в воде, а розетка искрила. Вот и оставь такой умный чайник, доверь его соображалке. Не рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Неплох. Но крышка через 3 мес использования начала расшатываться при бережном использовании
Достоинства:
Комментарий:
замечательный аппарат! тихий и очень энергичный!))
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный чайник. Очень удобный и быстрый
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь 3ий год , начало из строя выходить табло... но в целом крутой чайник, долго держит тепло
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, покупаю такой уже третий, последний в подарок родственникам. Первый сгорел, пользовались таким года 3-4, но модель другая, теперь такая же на замену старой. Отлично держит температуру!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, видна температура, все работает. Приходит качественно упакованный, все в идеальном состоянии с пломбами
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, намного тише который у нас был с металлической стенкой. Минус один, нельзя с приложения запустить чайник, можно только задать чтобы он поддерживал температуру.
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок. Одаряемые остались довольны. Чайник пришел в дополнительной транспортировочной коробке с бумагой.
Достоинства:
Комментарий:
при уровне воды по верхней отметке, при кипении, плюётся кипятком из носика
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, но включить на расстоянии, чтобы вскипятить воду не получится, в приложении можно выставить только необходимую температуру и время её поддерживания к сожалению.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Радует регулировка температуры нагрева
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, выглядит прекрасно, только приложение не очень хорошо работает с ним
Достоинства:
Комментарий:
идеальный чайник беру второй раз.первый прослужит достойно 5 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, нет никакого запаха как от многих. Взял на замену предыдущей модели (отработал 4 года, сломалось реле)
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю второй раз, чайником доволен очень, если запариться то можно настроить его в телефоне как тебе нужно
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чайник. Ранее был такой же, только без дисплея отработал очень долго(порядка пяти лет, может и больше не помню) в итоге сгорел тэн поэтому приобрёл этот.Надеюсь прослужит долго,, как и предыдущий. Спасибо большое продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник красивый, пластмассой не пахнет. Срок службы - покажет время. ПО не смог настроить.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный чайник!!! Это уже второй(первый прослужил верой и правдой с большой нагрузкой 5 лет) Уверена, что и с новым всё будет отлично! Сразу видно профессиональный подход поставщика к упаковке товара! Спасибо огромное за качество и красоту, за чек и гарантию, вложенную в коробку! Рекомендую однозначно! Надëжно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник.Приехал целый. Хорошо упакован. Всё подключается. Работает хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
чайник пришел в надежной коробке.все как в описании.работает!)5/5 советую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник топчик! Искали без пластика внутри , оказалось не так просто найти даже среди дорогих брендов. Полностью нас устроил. Есть управление с телефона, правда нам не особо нужная функция. Есть разогрев до нужной температуры , функция поддержания тепла. Сам чайник сделан добротно. Спасибо продавцу, хороших клиентов побольше вам!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
работает, внешне без дефектов
Достоинства:
Комментарий:
Классно! Отличный чайник. предыдущий был такой-же модели, скончался скоропостижно по неизвестным причинам, купил вновь, рад