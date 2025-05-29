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Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL)

30 Отзывы
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Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 1
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 2
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 3
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 4
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 5
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 6
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 7
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 8
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 9
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 10
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 11
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 12
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 13
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 14
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 15
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 16
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 17
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 18
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 19
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 20
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 21
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 22
Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 1
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 2
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 3
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 4
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 5
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 6
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 7
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 8
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 9
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 10
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 11
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 12
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 13
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 14
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 15
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 16
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 17
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 18
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 19
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 20
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 21
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 22
  • Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411014
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х21
Вес, кг.
2

Описание товара Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL)

Чайник Xiaomi Mi Smart Kettle ProЭлектрочайник Xiaomi Mi Smart Kettle Pro быстро закипает благодаря мощности 1800 Вт. Это умный прибор, оборудованный OLED-дисплеем, отображающим температуру воды в реальном времени, что позволяет заваривать напитки с использованием воды нужной температуры. При выборе режима поддержания температуры все данные также будут отображены на экране. Управление работой прибора возможно со смартфона при установке приложения Mi Home.Xiaomi Mi Smart Kettle Pro использует английский контроллер температуры, который контролирует процесс закипания воды, отключая питание чайника, когда это нужно. Объем электрочайника соответствует 1.5 л, что позволяет получить достаточно воды для приготовления горячих напитков для всей семьи. Вы сможете выбрать необходимую температуру, до которой вода должна нагреться, чтобы раскрыть вкусовые качества напитка: доступно 5 режимов нагрева, а также режим кипения. Электрочайник изготовлен в надежном корпусе из металла, сочетающегося с прочным пластиком.

Отзывы о товаре Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Анатолий О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, все описанные функции выполняет. И он не пахнет ничем.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Максим р.

Достоинства:


Комментарий:
работает. чайник как чайник.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший. Брали на замену старому. Старый прослужил лет 5, потом сгорел тен.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Для умного не очень умный: нет возможности управлять через умный дом.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший умный чайник, мне очень понравилось пользоваться им, но радость была короткой, через два месяца пользования он закипел, вся вода выкипела, вокруг него было всё в воде, а розетка искрила. Вот и оставь такой умный чайник, доверь его соображалке. Не рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплох. Но крышка через 3 мес использования начала расшатываться при бережном использовании
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
замечательный аппарат! тихий и очень энергичный!))
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный чайник. Очень удобный и быстрый
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Айдар А.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь 3ий год , начало из строя выходить табло... но в целом крутой чайник, долго держит тепло
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Артем

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, покупаю такой уже третий, последний в подарок родственникам. Первый сгорел, пользовались таким года 3-4, но модель другая, теперь такая же на замену старой. Отлично держит температуру!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Алина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, видна температура, все работает. Приходит качественно упакованный, все в идеальном состоянии с пломбами
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, намного тише который у нас был с металлической стенкой. Минус один, нельзя с приложения запустить чайник, можно только задать чтобы он поддерживал температуру.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок. Одаряемые остались довольны. Чайник пришел в дополнительной транспортировочной коробке с бумагой.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
при уровне воды по верхней отметке, при кипении, плюётся кипятком из носика
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Петр Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, но включить на расстоянии, чтобы вскипятить воду не получится, в приложении можно выставить только необходимую температуру и время её поддерживания к сожалению.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Zakhar K.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Радует регулировка температуры нагрева
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Егор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, выглядит прекрасно, только приложение не очень хорошо работает с ним
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Али А.

Достоинства:


Комментарий:
идеальный чайник беру второй раз.первый прослужит достойно 5 лет.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, нет никакого запаха как от многих. Взял на замену предыдущей модели (отработал 4 года, сломалось реле)
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Пичушкин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю второй раз, чайником доволен очень, если запариться то можно настроить его в телефоне как тебе нужно
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чайник. Ранее был такой же, только без дисплея отработал очень долго(порядка пяти лет, может и больше не помню) в итоге сгорел тэн поэтому приобрёл этот.Надеюсь прослужит долго,, как и предыдущий. Спасибо большое продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник красивый, пластмассой не пахнет. Срок службы - покажет время. ПО не смог настроить.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный чайник!!! Это уже второй(первый прослужил верой и правдой с большой нагрузкой 5 лет) Уверена, что и с новым всё будет отлично! Сразу видно профессиональный подход поставщика к упаковке товара! Спасибо огромное за качество и красоту, за чек и гарантию, вложенную в коробку! Рекомендую однозначно! Надëжно!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник.Приехал целый. Хорошо упакован. Всё подключается. Работает хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
чайник пришел в надежной коробке.все как в описании.работает!)5/5 советую
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник топчик! Искали без пластика внутри , оказалось не так просто найти даже среди дорогих брендов. Полностью нас устроил. Есть управление с телефона, правда нам не особо нужная функция. Есть разогрев до нужной температуры , функция поддержания тепла. Сам чайник сделан добротно. Спасибо продавцу, хороших клиентов побольше вам!
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Лаврентий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
работает, внешне без дефектов
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Харин Саша

Достоинства:


Комментарий:
Классно! Отличный чайник. предыдущий был такой-же модели, скончался скоропостижно по неизвестным причинам, купил вновь, рад



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Xiaomi Mi Smart Kettle ProЭлектрочайник Xiaomi Mi Smart Kettle Pro быстро закипает благодаря мощности 1800 Вт. Это умный прибор, оборудованный OLED-дисплеем, отображающим температуру воды в реальном времени, что позволяет заваривать напитки с использованием воды нужной температуры. При выборе режима поддержания температуры все данные также будут отображены на экране. Управление работой прибора возможно со смартфона при установке приложения Mi Home.Xiaomi Mi Smart Kettle Pro использует английский контроллер температуры, который контролирует процесс закипания воды, отключая питание чайника, когда это нужно. Объем электрочайника соответствует 1.5 л, что позволяет получить достаточно воды для приготовления горячих напитков для всей семьи. Вы сможете выбрать необходимую температуру, до которой вода должна нагреться, чтобы раскрыть вкусовые качества напитка: доступно 5 режимов нагрева, а также режим кипения. Электрочайник изготовлен в надежном корпусе из металла, сочетающегося с прочным пластиком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Анатолий О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, все описанные функции выполняет. И он не пахнет ничем.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Максим р.

Достоинства:


Комментарий:
работает. чайник как чайник.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший. Брали на замену старому. Старый прослужил лет 5, потом сгорел тен.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Для умного не очень умный: нет возможности управлять через умный дом.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший умный чайник, мне очень понравилось пользоваться им, но радость была короткой, через два месяца пользования он закипел, вся вода выкипела, вокруг него было всё в воде, а розетка искрила. Вот и оставь такой умный чайник, доверь его соображалке. Не рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплох. Но крышка через 3 мес использования начала расшатываться при бережном использовании
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
замечательный аппарат! тихий и очень энергичный!))
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный чайник. Очень удобный и быстрый
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Айдар А.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь 3ий год , начало из строя выходить табло... но в целом крутой чайник, долго держит тепло
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Артем

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, покупаю такой уже третий, последний в подарок родственникам. Первый сгорел, пользовались таким года 3-4, но модель другая, теперь такая же на замену старой. Отлично держит температуру!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Алина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, видна температура, все работает. Приходит качественно упакованный, все в идеальном состоянии с пломбами
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, намного тише который у нас был с металлической стенкой. Минус один, нельзя с приложения запустить чайник, можно только задать чтобы он поддерживал температуру.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок. Одаряемые остались довольны. Чайник пришел в дополнительной транспортировочной коробке с бумагой.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
при уровне воды по верхней отметке, при кипении, плюётся кипятком из носика
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Петр Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, но включить на расстоянии, чтобы вскипятить воду не получится, в приложении можно выставить только необходимую температуру и время её поддерживания к сожалению.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Zakhar K.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Радует регулировка температуры нагрева
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Егор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, выглядит прекрасно, только приложение не очень хорошо работает с ним
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Али А.

Достоинства:


Комментарий:
идеальный чайник беру второй раз.первый прослужит достойно 5 лет.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, нет никакого запаха как от многих. Взял на замену предыдущей модели (отработал 4 года, сломалось реле)
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Пичушкин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю второй раз, чайником доволен очень, если запариться то можно настроить его в телефоне как тебе нужно
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чайник. Ранее был такой же, только без дисплея отработал очень долго(порядка пяти лет, может и больше не помню) в итоге сгорел тэн поэтому приобрёл этот.Надеюсь прослужит долго,, как и предыдущий. Спасибо большое продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник красивый, пластмассой не пахнет. Срок службы - покажет время. ПО не смог настроить.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный чайник!!! Это уже второй(первый прослужил верой и правдой с большой нагрузкой 5 лет) Уверена, что и с новым всё будет отлично! Сразу видно профессиональный подход поставщика к упаковке товара! Спасибо огромное за качество и красоту, за чек и гарантию, вложенную в коробку! Рекомендую однозначно! Надëжно!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник.Приехал целый. Хорошо упакован. Всё подключается. Работает хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
чайник пришел в надежной коробке.все как в описании.работает!)5/5 советую
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник топчик! Искали без пластика внутри , оказалось не так просто найти даже среди дорогих брендов. Полностью нас устроил. Есть управление с телефона, правда нам не особо нужная функция. Есть разогрев до нужной температуры , функция поддержания тепла. Сам чайник сделан добротно. Спасибо продавцу, хороших клиентов побольше вам!
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Лаврентий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
работает, внешне без дефектов
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Харин Саша

Достоинства:


Комментарий:
Классно! Отличный чайник. предыдущий был такой-же модели, скончался скоропостижно по неизвестным причинам, купил вновь, рад


Чайник электрический Xiaomi Mi Smart Kettle Pro White (BHR4198GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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