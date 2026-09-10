Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black
Игровой корпус ZALMAN S2 TG размера Mid-Tower предлагает большую боковую панель из закаленного стекла. Привлекательная передняя панель оснащена антипылевым фильтром и обеспечивает оптимальный забор воздуха. Дополнительная съемная защита от пыли установлена вверху и в нижней части корпуса. Блок питания размещается снизу и скрыт кожухом, защищающий от нагрева и придающий аккуратный вид. Слот для материнских плат поддерживает форматы Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, за ним остается достаточно места для размещения кабелей. Панель управления расположена сверху и предлагает кнопку питания, перезагрузки, аудиовыходы, два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Для накопителей предусмотрено четыре отсека 2.5 и два 3.5. Корпус ZALMAN S2 TG поставляется с тремя 120 мм вентиляторами. Всего по системному блоку их можно установить до 8 штук.
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