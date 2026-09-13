Корпус Zalman P40 Prism White
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P40 Prism White
Корпус Zalman – это стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Выполненный в элегантном белом цвете, корпус станет украшением любого рабочего места. Его типоразмер Midi-Tower позволяет разместить внутри все необходимое оборудование, при этом сохраняя компактные размеры. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 420 мм, что позволяет использовать любые современные графические решения. Система охлаждения также не останется без внимания благодаря поддержке процессорных кулеров высотой до 165 мм. Для хранения данных предусмотрены три внутренних отсека формата 2,5 дюйма и три для 3,5-дюймовых накопителей, обеспечивая достаточно пространства для SSD и HDD. Корпус имеет окна на боковой стенке, которые подчеркивают внутренний стиль вашей сборки, а RGB-подсветка добавляет красок и динамики устройству. Удобное расположение блока питания в нижней части корпуса способствует лучшей организации внутреннего пространства и улучшению воздушного потока. Семь слотов расширения дают возможность гибкой настройки и установки дополнительного оборудования. Стальные стены обеспечивают надежность и долговечность конструкции, в то время как передняя дверь придаёт корпусу дополнительную эстетику и функциональность. Поддержка формата материнских плат ATX открывает широкие возможности для выбора компонентов. Zalman продолжает поддерживать репутацию производителя высококачественных комплектующих, и этот корпус является отличным выбором для тех, кто ищет надежную и стильную основу для своего ПК.
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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