Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109)
Наушники Jabra - это высококачественное аудиоустройство, которое сочетает в себе удобство использования и отличные звуковые характеристики. Эти наушники обладают накладной конструкцией, обеспечивающей комфортную посадку, благодаря чему они идеально подходят для длительного ношения. Особенности данной модели включают наличие встроенного микрофона, который делает их незаменимым инструментом для онлайн-конференций, звонков и видеочатов. Проводное подключение через USB разъём обеспечивает стабильную передачу звука без помех и задержек, что особенно важно для деловой и игровой среды. Наушники выполнены в стильном черном цвете и имеют кабель длиной 1,2 метра, обеспечивающий достаточную свободу действий в любое время. Этот аксессуар от бренда Jabra подойдёт как для работы, так и для развлечений, предлагая вам погрузиться в мир качественного звука, наполненного глубиной и чистотой.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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