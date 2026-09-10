Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408228
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Размеры в упаковке, см
25х23х8
Вес, г.
780
Описание товара Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный
Mad Catz F.R.E.Q. 4 — это хорошие игровые наушники с качественным звуком и продуманной эргономикой. У них есть крупные 50-миллиметровые динамики, поддержка объемного звучания в формате 7.1, удобный микрофон с эффектом подавления шума, а также классная RGB-подсветка Chameleon с разными световыми эффектами. С таким арсеналом различных плюсов, вы сможете лучше ориентироваться в любой игре, получать больше удовольствия от геймплея и проводить “за рулем” своего игрового сетапа намного больше времени без каких-то неудобств!
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Mad Catz F.R.E.Q. 4 — это хорошие игровые наушники с качественным звуком и продуманной эргономикой. У них есть крупные 50-миллиметровые динамики, поддержка объемного звучания в формате 7.1, удобный микрофон с эффектом подавления шума, а также классная RGB-подсветка Chameleon с разными световыми эффектами. С таким арсеналом различных плюсов, вы сможете лучше ориентироваться в любой игре, получать больше удовольствия от геймплея и проводить “за рулем” своего игрового сетапа намного больше времени без каких-то неудобств!
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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