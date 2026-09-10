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Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный

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Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 1
Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 2
Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 3
Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 4
Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 5
Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 1
  • Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 2
  • Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 3
  • Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 4
  • Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 5
  • Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408228
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Размеры в упаковке, см
25х23х8
Вес, г.
780

Описание товара Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный

Mad Catz F.R.E.Q. 4 — это хорошие игровые наушники с качественным звуком и продуманной эргономикой. У них есть крупные 50-миллиметровые динамики, поддержка объемного звучания в формате 7.1, удобный микрофон с эффектом подавления шума, а также классная RGB-подсветка Chameleon с разными световыми эффектами. С таким арсеналом различных плюсов, вы сможете лучше ориентироваться в любой игре, получать больше удовольствия от геймплея и проводить “за рулем” своего игрового сетапа намного больше времени без каких-то неудобств!

Отзывы о товаре Наушники Mad Catz F.R.E.Q. 4 черный




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Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Описание
Mad Catz F.R.E.Q. 4 — это хорошие игровые наушники с качественным звуком и продуманной эргономикой. У них есть крупные 50-миллиметровые динамики, поддержка объемного звучания в формате 7.1, удобный микрофон с эффектом подавления шума, а также классная RGB-подсветка Chameleon с разными световыми эффектами. С таким арсеналом различных плюсов, вы сможете лучше ориентироваться в любой игре, получать больше удовольствия от геймплея и проводить “за рулем” своего игрового сетапа намного больше времени без каких-то неудобств!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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