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Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A

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Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A - фото 2
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Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407725
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.3x (Flow control)
Порты
5 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
87 x 22 x 48
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, г.
150

Описание товара Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A

Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1005С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1005C/B1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.3x (Flow control)
Порты
5 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
87 x 22 x 48
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1005С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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