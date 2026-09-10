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Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка

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Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка - фото 1
Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка - фото 2
Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка - фото 3
Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка - фото 4
Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Getz/ Gilberto
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка - фото 1
  • Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка - фото 2
  • Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка - фото 3
  • Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка - фото 4
  • Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403515
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Getz/ Gilberto
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка

Track List

A1The Girl From Ipanema5:15
A2Doralice2:45
A3P'ra Machuchar Meu Coracao5:07
A4Desafinado4:05
B1Corcovado4:15
B2So Danco Samba3:30
B3O Grande Amor5:25
B4Vivo Sonhando2:52

Отзывы о товаре Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Getz/ Gilberto
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The Girl From Ipanema5:15
A2Doralice2:45
A3P'ra Machuchar Meu Coracao5:07
A4Desafinado4:05
B1Corcovado4:15
B2So Danco Samba3:30
B3O Grande Amor5:25
B4Vivo Sonhando2:52
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stan Getz; Joao Gilberto - Getz/ Gilberto (0600753551561) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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