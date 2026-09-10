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Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка

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Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 1
Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 2
Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 3
Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 4
Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 5
Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 6
Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Frank Zappa, Over-Nite Sensation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 6
  • Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403478
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Коллекция Zappa, Frank
filter_none Товар входит в коллекцию Zappa, Frank

Коллекция Zappa, Frank


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0824302385012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Frank Zappa, Over-Nite Sensation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Camarillo Brillo, I'm The Slime, Dirty Love, Fifty-Fifty, Zomby Woof, Dinah-Moe Humm, Montana
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release – 17
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка

Знаменитый дебютный альбом Фрэнка Заппы, ставший одной из Жемчужин его дискографии. Альбом включен в список 500 самых великих альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Пластинка содержит не только 15 основных треков и в этом издании 15 композиция The Return of the Son of Monster Magnet разделена на 2 части - I. Ritual Dance Of The Child Killers и Ii. Nullis Protii (No Commercial Potential). Фрэнк Заппа знаменитый американский мультиинструменталист и певец, за свою карьеру успевший поработать в самых разных стилях – от прогрессивного рока, до прото-панка. Для творчества Заппы всегда были характерны эксперименты. Так, например, он одним из первых начал использовать компьютерные семплы для создания музыки, но так далеко и не углубился в это направление. Творчество Заппы имело влияние на многих значимых музыкантов как прошлого, так и настоящего.

Отзывы о товаре Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0824302385012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Frank Zappa, Over-Nite Sensation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Camarillo Brillo, I'm The Slime, Dirty Love, Fifty-Fifty, Zomby Woof, Dinah-Moe Humm, Montana
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release – 17
Страна производитель
США
Описание
Знаменитый дебютный альбом Фрэнка Заппы, ставший одной из Жемчужин его дискографии. Альбом включен в список 500 самых великих альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Пластинка содержит не только 15 основных треков и в этом издании 15 композиция The Return of the Son of Monster Magnet разделена на 2 части - I. Ritual Dance Of The Child Killers и Ii. Nullis Protii (No Commercial Potential). Фрэнк Заппа знаменитый американский мультиинструменталист и певец, за свою карьеру успевший поработать в самых разных стилях – от прогрессивного рока, до прото-панка. Для творчества Заппы всегда были характерны эксперименты. Так, например, он одним из первых начал использовать компьютерные семплы для создания музыки, но так далеко и не углубился в это направление. Творчество Заппы имело влияние на многих значимых музыкантов как прошлого, так и настоящего.
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