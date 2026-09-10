Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка
Cтудийный альбом Фрэнка Заппы и The Mothers of Invention, выпущенный в 1970 году. Диск состоит из концертных и студийных записей группы. В отличие от Weasels Ripped My Flesh который является ориентированным на концертные записи группы, большинство треков Burnt Weeny Sandwich фокусируются на студийных записях. Переиздание на черном виниле. Фрэнк Заппа - американский композитор, певец, мультиинструменталист, продюсер, автор песен, музыкант-экспериментатор, а также звуко- и кинорежиссёр. За более чем тридцатилетнюю карьеру охватил такие жанры, как рок, джаз, академическую и конкретную музыку. Выпустил более 60 студийных альбомов, которые записывал как со своей группой The Mothers of Invention, так и сольно.
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