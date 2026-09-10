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Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка

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Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 1
Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 2
Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 3
Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 4
Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 5
Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Burnt Weeny Sandwich
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403467
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Коллекция Zappa, Frank
filter_none Товар входит в коллекцию Zappa, Frank

Коллекция Zappa, Frank


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0824302384213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Burnt Weeny Sandwich
Жанр
Jazz
Трек-лист
WPLJ, Igors Boogie, Phase One, Overture To A Holiday In Berlin, Theme From Burnt Weeny Sandwich, Igors Boogie, Phase Two, Holiday In Berlin, Full Blown, Aybe Sea, Little House I Used To Live In, Valarie
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка

Cтудийный альбом Фрэнка Заппы и The Mothers of Invention, выпущенный в 1970 году. Диск состоит из концертных и студийных записей группы. В отличие от Weasels Ripped My Flesh который является ориентированным на концертные записи группы, большинство треков Burnt Weeny Sandwich фокусируются на студийных записях. Переиздание на черном виниле. Фрэнк Заппа - американский композитор, певец, мультиинструменталист, продюсер, автор песен, музыкант-экспериментатор, а также звуко- и кинорежиссёр. За более чем тридцатилетнюю карьеру охватил такие жанры, как рок, джаз, академическую и конкретную музыку. Выпустил более 60 студийных альбомов, которые записывал как со своей группой The Mothers of Invention, так и сольно.

Отзывы о товаре Frank Zappa - Burnt Weeny Sandwich (0824302384213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0824302384213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Burnt Weeny Sandwich
Жанр
Jazz
Трек-лист
WPLJ, Igors Boogie, Phase One, Overture To A Holiday In Berlin, Theme From Burnt Weeny Sandwich, Igors Boogie, Phase Two, Holiday In Berlin, Full Blown, Aybe Sea, Little House I Used To Live In, Valarie
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release
Описание
Cтудийный альбом Фрэнка Заппы и The Mothers of Invention, выпущенный в 1970 году. Диск состоит из концертных и студийных записей группы. В отличие от Weasels Ripped My Flesh который является ориентированным на концертные записи группы, большинство треков Burnt Weeny Sandwich фокусируются на студийных записях. Переиздание на черном виниле. Фрэнк Заппа - американский композитор, певец, мультиинструменталист, продюсер, автор песен, музыкант-экспериментатор, а также звуко- и кинорежиссёр. За более чем тридцатилетнюю карьеру охватил такие жанры, как рок, джаз, академическую и конкретную музыку. Выпустил более 60 студийных альбомов, которые записывал как со своей группой The Mothers of Invention, так и сольно.
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Отзывы


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