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Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 1
Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 2
Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 3
Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 4
Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 5
Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 6
Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Back To Black
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 1
  • Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 2
  • Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 3
  • Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 4
  • Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 5
  • Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 6
  • Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403429
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602517341289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Back To Black
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Rhythm & Blues
Трек-лист
Rehab, You Know I'm No Good, Me & Mr Jones, Just Friends, Back To Black, Love Is A Losing Game, Tears Dry On Their Own, Wake Up Alone, Some Unholy War, He Can Only Hold Her, Addicted
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Soul
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка

Track List

A1Rehab
A2You Know I'm No Good
A3Me & Mr Jones
A4Just Friends
A5Back To Black
A6Love Is A Losing Game
B1Tears Dry On Their Own
B2Wake Up Alone
B3Some Unholy War
B4He Can Only Hold Her
B5Addicted

Отзывы о товаре Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка

07.07.2021
Рустам

Достоинства:
Знаковый альбом, талантливая Эмми. Отличное переиздание с роскошным качество мзаписи.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Брать однозначно!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602517341289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Back To Black
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Rhythm & Blues
Трек-лист
Rehab, You Know I'm No Good, Me & Mr Jones, Just Friends, Back To Black, Love Is A Losing Game, Tears Dry On Their Own, Wake Up Alone, Some Unholy War, He Can Only Hold Her, Addicted
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Soul
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Rehab
A2You Know I'm No Good
A3Me & Mr Jones
A4Just Friends
A5Back To Black
A6Love Is A Losing Game
B1Tears Dry On Their Own
B2Wake Up Alone
B3Some Unholy War
B4He Can Only Hold Her
B5Addicted
Самовывоз
Доставка
Отзывы
07.07.2021
Рустам

Достоинства:
Знаковый альбом, талантливая Эмми. Отличное переиздание с роскошным качество мзаписи.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Брать однозначно!


Amy Winehouse - Back To Black (0602517341289) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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