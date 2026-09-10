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The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка

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The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка - фото 1
The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка - фото 2
The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка - фото 3
The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка - фото 4
The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
A Quick One
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка - фото 1
  • The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка - фото 2
  • The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка - фото 3
  • The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка - фото 4
  • The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403405
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Коллекция Who, The
filter_none Товар входит в коллекцию Who, The

Коллекция Who, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602537156085]
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
A Quick One
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка

Track List

A1Run Run Run
A2Boris The Spider
A3I Need You
A4Whiskey Man
A5Heatwave
A6Cobwebs And Strange
B1Don't Look Away
B2See My Way
B3So Sad About Us
B4A Quick One, While He's Away

Отзывы о товаре The Who - A Quick One (0602537156085) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602537156085]
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
A Quick One
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Run Run Run
A2Boris The Spider
A3I Need You
A4Whiskey Man
A5Heatwave
A6Cobwebs And Strange
B1Don't Look Away
B2See My Way
B3So Sad About Us
B4A Quick One, While He's Away
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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