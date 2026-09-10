Kanye West - 808s & Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
808s & Heartbreak
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403392
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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602517872813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
808s & Heartbreak
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Say You Will, Welcome To Heartbreak, Heartless, Amazing, Love Lockdown, Paranoid, RoboCop, Street Lights, Bad News, See You In My Nightmares, Coldest Winter, Pinocchio Story (Freestyle Live From Singapore), CD Say You Will, Welcome To Heartbreak, Heartless, Amazing, Love Lockdown, Paranoid, RoboCop, Street Lights, Bad News, See You In My Nightmares, Coldest Winter, Pinocchio Story (Freestyle Live From Singapore)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kanye West - 808s & Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Say You Will
|A2
|Welcome To Heartbreak
|A3
|Heartless
|B1
|Amazing
|B2
|Love Lockdown
|B3
|Paranoid
|C1
|RoboCop
|C2
|Street Lights
|C3
|Bad News
|D1
|See You In My Nightmares
|D2
|Coldest Winter
|D3
|Pinocchio Story (Live From Singapore)
|CD-1
|Say You Will
|6:18
|CD-2
|Welcome To Heartbreak
|4:23
|CD-3
|Heartless
|3:31
|CD-4
|Amazing
|3:58
|CD-5
|Love Lockdown
|4:31
|CD-6
|Paranoid
|4:38
|CD-7
|RoboCop
|4:35
|CD-8
|Street Lights
|3:10
|CD-9
|Bad News
|3:59
|CD-10
|See You In My Nightmares
|4:18
|CD-11
|Coldest Winter
|2:46
|CD-12
|Pinocchio Story (Live From Singapore)
|6:02
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Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602517872813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
808s & Heartbreak
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Say You Will, Welcome To Heartbreak, Heartless, Amazing, Love Lockdown, Paranoid, RoboCop, Street Lights, Bad News, See You In My Nightmares, Coldest Winter, Pinocchio Story (Freestyle Live From Singapore), CD Say You Will, Welcome To Heartbreak, Heartless, Amazing, Love Lockdown, Paranoid, RoboCop, Street Lights, Bad News, See You In My Nightmares, Coldest Winter, Pinocchio Story (Freestyle Live From Singapore)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Say You Will
|A2
|Welcome To Heartbreak
|A3
|Heartless
|B1
|Amazing
|B2
|Love Lockdown
|B3
|Paranoid
|C1
|RoboCop
|C2
|Street Lights
|C3
|Bad News
|D1
|See You In My Nightmares
|D2
|Coldest Winter
|D3
|Pinocchio Story (Live From Singapore)
|CD-1
|Say You Will
|6:18
|CD-2
|Welcome To Heartbreak
|4:23
|CD-3
|Heartless
|3:31
|CD-4
|Amazing
|3:58
|CD-5
|Love Lockdown
|4:31
|CD-6
|Paranoid
|4:38
|CD-7
|RoboCop
|4:35
|CD-8
|Street Lights
|3:10
|CD-9
|Bad News
|3:59
|CD-10
|See You In My Nightmares
|4:18
|CD-11
|Coldest Winter
|2:46
|CD-12
|Pinocchio Story (Live From Singapore)
|6:02
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Kanye West - 808s & Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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