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Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка

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Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 1
Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 2
Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 3
Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 4
Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 5
Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 6
Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 7
Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 8
Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pretenders
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 1
  • Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 2
  • Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 3
  • Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 4
  • Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 5
  • Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 6
  • Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 7
  • Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 8
  • Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718187
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732635693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pretenders
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Pretenders–Stop Your Sobbing, The Pretenders–Kid, The Pretenders–Brass In Pocket, The Pretenders–Talk Of The Town, The Pretenders–I Go To Sleep, The Pretenders–Day After Day, The Pretenders–Message Of Love, The Pretenders–Back On The Chain Gang, The Pretenders–Middle Of The Road, The Pretenders–2000 Miles, The Pretenders–Show Me, The Pretenders–Thin Line Between Love And Hate, The Pretenders–Don't Get Me Wrong, The Pretenders–Hymn To Her, The Pretenders–My Baby, UB40 With Chrissie Hynde–I Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка

Переиздание сборника Pretenders 1987 года «The Singles » на двух виниловых пластинках . Выход запланирован на 15 августа. Включает ремастеры 2018 года от Криса Томаса для треков с первых трёх альбомов и совершенно новые ремастеры синглов с Get Close . Сборник из 16 треков включает все хиты группы до 1987 года, такие как «Brass in Pocket» «Back on the Chain Gang» и «Don't Get Me Wrong ». После первого релиза « The Singles» достиг 6-го места в британских чартах и ??с тех пор стал трижды платиновым в Великобритании, платиновым в Испании и Новой Зеландии и золотым во Франции и США.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732635693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pretenders
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Pretenders–Stop Your Sobbing, The Pretenders–Kid, The Pretenders–Brass In Pocket, The Pretenders–Talk Of The Town, The Pretenders–I Go To Sleep, The Pretenders–Day After Day, The Pretenders–Message Of Love, The Pretenders–Back On The Chain Gang, The Pretenders–Middle Of The Road, The Pretenders–2000 Miles, The Pretenders–Show Me, The Pretenders–Thin Line Between Love And Hate, The Pretenders–Don't Get Me Wrong, The Pretenders–Hymn To Her, The Pretenders–My Baby, UB40 With Chrissie Hynde–I Go
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание сборника Pretenders 1987 года «The Singles » на двух виниловых пластинках . Выход запланирован на 15 августа. Включает ремастеры 2018 года от Криса Томаса для треков с первых трёх альбомов и совершенно новые ремастеры синглов с Get Close . Сборник из 16 треков включает все хиты группы до 1987 года, такие как «Brass in Pocket» «Back on the Chain Gang» и «Don't Get Me Wrong ». После первого релиза « The Singles» достиг 6-го места в британских чартах и ??с тех пор стал трижды платиновым в Великобритании, платиновым в Испании и Новой Зеландии и золотым во Франции и США.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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