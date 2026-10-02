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McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка

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McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка - фото 1
McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка - фото 2
McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка - фото 3
McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка - фото 4
McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
INCEPTION
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка - фото 1
  • McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка - фото 2
  • McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка - фото 3
  • McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка - фото 4
  • McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602577573903]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
INCEPTION
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка

Track List

A1Inception4:18
A2There Is No Greater Love6:07
A3Blues For Gwen4:16
B1Sunset4:30
B2Effendi6:23
B3Speak Low6:05

Отзывы о товаре McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602577573903]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
INCEPTION
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Inception4:18
A2There Is No Greater Love6:07
A3Blues For Gwen4:16
B1Sunset4:30
B2Effendi6:23
B3Speak Low6:05
Самовывоз
Доставка
Отзывы


McCoy Tyner - Inception (0602577573903) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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