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T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка

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T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 1
T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 2
T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 3
T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 4
T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 5
T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 6
T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 7
T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Electric Warrior
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 1
  • T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 2
  • T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 3
  • T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 4
  • T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 5
  • T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 6
  • T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 7
  • T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Electric Warrior
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка

T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка

Отзывы о товаре T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Electric Warrior
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T Rex - Electric Warrior (0600753540763) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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