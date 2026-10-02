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Cat Stevens, New Masters (0602508161063) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cat Stevens, New Masters (0602508161063) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cat Stevens, New Masters (0602508161063)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403176
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Cat Stevens, New Masters (0602508161063) виниловая пластинка
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Stevens, Cat
filter_none Товар входит в коллекцию Stevens, Cat

Коллекция Stevens, Cat


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cat Stevens, New Masters (0602508161063) виниловая пластинка

Cat Stevens, New Masters (0602508161063) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Cat Stevens, New Masters (0602508161063) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Cat Stevens, New Masters (0602508161063) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cat Stevens, New Masters (0602508161063) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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