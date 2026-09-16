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Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка

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Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка - фото 1
Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка - фото 2
Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка - фото 3
Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Karaoke Moon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка - фото 1
  • Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка - фото 2
  • Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка - фото 3
  • Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711559
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863171841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Karaoke Moon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Where The Names Are Real, No Surprise, What Goes Up, Jim Morrison, Jacky N., Zero One Code, Hands Of A Clock, The Winning Numbers, I Want More, Emely
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка

Ровно через два года после Ha Ha Heartbreak, Warhaus, сольный проект Мартена Деволдере, возвращается с новым альбомом: Karaoke Moon, который выходит 22 ноября на лейбле Play It Again Sam. У Деволдере было более 50 песен на полке после двух лет дисциплинированной монашеской работы. И что сказал продюсер, когда он отправил эти демо? Эх. Ты можешь лучше, Мартен. Глубже, удивительнее, более пытливый. Десять лет назад он бы с этим не согласился. Но со временем Деволдере понял, что доверять правильным людям окупается. И под правильными людьми он имеет в виду Джаспера Мекельберга. Эти музыкальные родственные души провели девять месяцев вместе в сплоченном сотрудничестве в мансардной студии в Брюгге. Результатом стал самый захватывающий альбом Warhaus на сегодняшний день.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863171841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Karaoke Moon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Where The Names Are Real, No Surprise, What Goes Up, Jim Morrison, Jacky N., Zero One Code, Hands Of A Clock, The Winning Numbers, I Want More, Emely
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Ровно через два года после Ha Ha Heartbreak, Warhaus, сольный проект Мартена Деволдере, возвращается с новым альбомом: Karaoke Moon, который выходит 22 ноября на лейбле Play It Again Sam. У Деволдере было более 50 песен на полке после двух лет дисциплинированной монашеской работы. И что сказал продюсер, когда он отправил эти демо? Эх. Ты можешь лучше, Мартен. Глубже, удивительнее, более пытливый. Десять лет назад он бы с этим не согласился. Но со временем Деволдере понял, что доверять правильным людям окупается. И под правильными людьми он имеет в виду Джаспера Мекельберга. Эти музыкальные родственные души провели девять месяцев вместе в сплоченном сотрудничестве в мансардной студии в Брюгге. Результатом стал самый захватывающий альбом Warhaus на сегодняшний день.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Warhaus - Karaoke Moon (coloured) (5400863171841) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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