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Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 5
Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 6
Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
METEORA
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 5
  • Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 6
  • Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647386
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624853343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
METEORA
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Foreword, Don't Stay, Somewhere I Belong, Lying from You, Hit the Floor, Easier to Run, Faint, Figure.09, Breaking the Habit, From the Inside, Nobody's Listening, Session, Numb
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка

"Meteora" - переиздание второго студийного альбома Linkin Park, вышедшего в 2003 году. Он является самым успешным релизом в истории чарта Billboard Alternative Songs. Песня "Numb" лидировала в этом чарте в течение 6 недель в год выхода и ещё 6 недель на следующий год, став, таким образом, единственной в истории, которая становилась самой лучшей песней сразу в течение двух лет. Трек также стал песней года по версии чарта Modern Rock Tracks, который специализируется на радио-ротации песен альтернативного рока. В чарте Billboard 200 альбом дебютировал сразу на первой строчке, а также возглавил главные альбомные чарты большинства стран Европы, в том числе Великобритании, Швеции, Германии, а также чарты Португалии, Мексики, Новой Зеландии. Издание представлено на чёрном виниле в разворотном конверте. Американская группа Linkin Park по праву считается одной из самых успешных и влиятельных рок-групп современности. Коллектив добился популярности в 2000 году с выходом их дебютного лонгплея "Hybrid Theory", которому спустя 10 лет после выхода был присужден бриллиантовый статус. На счету коллектива 6 студийных альбомов, 32 сингла, 25 EP и 56 музыкальных клипов. Группа дважды удостоилась премии Грэмми, а также стала лауреатом World Music Awards, премий MTV, AMA, Kerrang! Awards и др. Linkin Park продали более 68 миллионов альбомов по всему миру.



Теги товара: Linkin Park

Отзывы о товаре Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
пластинка в хорошем качестве. упакована безопасно.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Диск-огонь!!! Звучание супер!!! Ровненький!!! Огромное спасибо продавцу… С наступающим Новым годом!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Luna

Достоинства:


Комментарий:
Звук норм, но можно и лучше. Мастеринг подкачал малясь. 24 год Warner Records. Более старые лимитированные пластинки по музыке на моём проигрывателе звучат на голову выше



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624853343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
METEORA
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Foreword, Don't Stay, Somewhere I Belong, Lying from You, Hit the Floor, Easier to Run, Faint, Figure.09, Breaking the Habit, From the Inside, Nobody's Listening, Session, Numb
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Meteora" - переиздание второго студийного альбома Linkin Park, вышедшего в 2003 году. Он является самым успешным релизом в истории чарта Billboard Alternative Songs. Песня "Numb" лидировала в этом чарте в течение 6 недель в год выхода и ещё 6 недель на следующий год, став, таким образом, единственной в истории, которая становилась самой лучшей песней сразу в течение двух лет. Трек также стал песней года по версии чарта Modern Rock Tracks, который специализируется на радио-ротации песен альтернативного рока. В чарте Billboard 200 альбом дебютировал сразу на первой строчке, а также возглавил главные альбомные чарты большинства стран Европы, в том числе Великобритании, Швеции, Германии, а также чарты Португалии, Мексики, Новой Зеландии. Издание представлено на чёрном виниле в разворотном конверте. Американская группа Linkin Park по праву считается одной из самых успешных и влиятельных рок-групп современности. Коллектив добился популярности в 2000 году с выходом их дебютного лонгплея "Hybrid Theory", которому спустя 10 лет после выхода был присужден бриллиантовый статус. На счету коллектива 6 студийных альбомов, 32 сингла, 25 EP и 56 музыкальных клипов. Группа дважды удостоилась премии Грэмми, а также стала лауреатом World Music Awards, премий MTV, AMA, Kerrang! Awards и др. Linkin Park продали более 68 миллионов альбомов по всему миру.


Теги товара: Linkin Park
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
пластинка в хорошем качестве. упакована безопасно.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Диск-огонь!!! Звучание супер!!! Ровненький!!! Огромное спасибо продавцу… С наступающим Новым годом!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Luna

Достоинства:


Комментарий:
Звук норм, но можно и лучше. Мастеринг подкачал малясь. 24 год Warner Records. Более старые лимитированные пластинки по музыке на моём проигрывателе звучат на голову выше


Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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