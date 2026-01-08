Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка
"Meteora" - переиздание второго студийного альбома Linkin Park, вышедшего в 2003 году. Он является самым успешным релизом в истории чарта Billboard Alternative Songs. Песня "Numb" лидировала в этом чарте в течение 6 недель в год выхода и ещё 6 недель на следующий год, став, таким образом, единственной в истории, которая становилась самой лучшей песней сразу в течение двух лет. Трек также стал песней года по версии чарта Modern Rock Tracks, который специализируется на радио-ротации песен альтернативного рока. В чарте Billboard 200 альбом дебютировал сразу на первой строчке, а также возглавил главные альбомные чарты большинства стран Европы, в том числе Великобритании, Швеции, Германии, а также чарты Португалии, Мексики, Новой Зеландии. Издание представлено на чёрном виниле в разворотном конверте. Американская группа Linkin Park по праву считается одной из самых успешных и влиятельных рок-групп современности. Коллектив добился популярности в 2000 году с выходом их дебютного лонгплея "Hybrid Theory", которому спустя 10 лет после выхода был присужден бриллиантовый статус. На счету коллектива 6 студийных альбомов, 32 сингла, 25 EP и 56 музыкальных клипов. Группа дважды удостоилась премии Грэмми, а также стала лауреатом World Music Awards, премий MTV, AMA, Kerrang! Awards и др. Linkin Park продали более 68 миллионов альбомов по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
Достоинства:
Комментарий:
пластинка в хорошем качестве. упакована безопасно.
Достоинства:
Комментарий:
Диск-огонь!!! Звучание супер!!! Ровненький!!! Огромное спасибо продавцу… С наступающим Новым годом!!!
Достоинства:
Комментарий:
Звук норм, но можно и лучше. Мастеринг подкачал малясь. 24 год Warner Records. Более старые лимитированные пластинки по музыке на моём проигрывателе звучат на голову выше
Отзывы о товаре Linkin Park - Meteora (0093624853343) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
пластинка в хорошем качестве. упакована безопасно.
Достоинства:
Комментарий:
Диск-огонь!!! Звучание супер!!! Ровненький!!! Огромное спасибо продавцу… С наступающим Новым годом!!!
Достоинства:
Комментарий:
Звук норм, но можно и лучше. Мастеринг подкачал малясь. 24 год Warner Records. Более старые лимитированные пластинки по музыке на моём проигрывателе звучат на голову выше