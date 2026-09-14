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Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка

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Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 1
Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 2
Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 3
Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 4
Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 5
Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
Private Music
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 1
  • Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 2
  • Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 3
  • Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 4
  • Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 5
  • Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726912
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Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624829034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
Private Music
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
My Mind Is A Mountain, Locked Club, Ecdysis, Infinite Source, Souvenir, CXZ, I Think About You All The Time, Milk Of The Madonna, Cut Hands, ~Metal Dream, Departing The Body
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка

Deftones всегда были символом безграничного творчества в мире музыки. Благодаря девяти студийным альбомам они создали свою неповторимую звуковую идентичность - дикую, но мечтательную, с возможностью постоянного совершенствования и сюрпризов. Теперь, спустя десятилетия после грувового звучания их новаторского дебюта "Adrenaline" и после длинной череды шедевров, таких как "White Pony" (2000), "Diamond Eyes" (2010) и "OHMS" (2020) - альбом, который принес им вторую и третью номинации на "Грэмми", - они возвращаются с одним из самых целенаправленных заявлений в своей карьере: "private music". К творческому ядру группы - Чино Морено, Стивену Карпентеру, Эйбу Каннингему и Фрэнку Дельгадо (а также гастролирующему басисту Фреду Саблану, который присутствует на альбоме) - присоединился продюсер Ник Раскулинец, который ранее работал над "Diamond Eyes" и пленительным "Koi No Yokan" 2012 года. В результате получился стройный, мастерски выверенный 11-песенный сет, который звучит как новый эталон Deftones. На "private music" вы размышляете о красоте и опасности природы, о необходимости культивировать позитивный настрой и о путешествии за пределы физического мира. Это одновременно психоделическое путешествие и потрясающий фильм, последний яркий пример в каталоге, полном завораживающих, эмоциональных триумфов.

Отзывы о товаре Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624829034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
Private Music
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
My Mind Is A Mountain, Locked Club, Ecdysis, Infinite Source, Souvenir, CXZ, I Think About You All The Time, Milk Of The Madonna, Cut Hands, ~Metal Dream, Departing The Body
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Deftones всегда были символом безграничного творчества в мире музыки. Благодаря девяти студийным альбомам они создали свою неповторимую звуковую идентичность - дикую, но мечтательную, с возможностью постоянного совершенствования и сюрпризов. Теперь, спустя десятилетия после грувового звучания их новаторского дебюта "Adrenaline" и после длинной череды шедевров, таких как "White Pony" (2000), "Diamond Eyes" (2010) и "OHMS" (2020) - альбом, который принес им вторую и третью номинации на "Грэмми", - они возвращаются с одним из самых целенаправленных заявлений в своей карьере: "private music". К творческому ядру группы - Чино Морено, Стивену Карпентеру, Эйбу Каннингему и Фрэнку Дельгадо (а также гастролирующему басисту Фреду Саблану, который присутствует на альбоме) - присоединился продюсер Ник Раскулинец, который ранее работал над "Diamond Eyes" и пленительным "Koi No Yokan" 2012 года. В результате получился стройный, мастерски выверенный 11-песенный сет, который звучит как новый эталон Deftones. На "private music" вы размышляете о красоте и опасности природы, о необходимости культивировать позитивный настрой и о путешествии за пределы физического мира. Это одновременно психоделическое путешествие и потрясающий фильм, последний яркий пример в каталоге, полном завораживающих, эмоциональных триумфов.
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Отзывы


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