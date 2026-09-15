Cooper, Alice, Hey Stoopid (8719262003644) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Hey Stoopid
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 629468
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262003644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Hey Stoopid
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hey Stoopid, Love's A Loaded Gun, Snakebite, Burning Our Bed, Dangerous Tonight, On Mars, Feed My Frankenstein, Hurricane Years, Little, Die For You, Dirty Dreams, Wind-Up Toy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cooper, Alice, Hey Stoopid (8719262003644) виниловая пластинка
"Hey Stoopid" - девятнадцатый студийный и двенадцатый сольный альбом Элиса Купера, выпущенный в 1991 году. Песня «Hey Stoopid» посвящена проблеме самоубийства, а остальная часть альбома, по словам Элиса Купера — «это всего лишь рок-н-ролл». Элис Купер родился в Детройте в 1948 году. Стал первым из шок-рокеров, который значительно расширил сценическую деятельность рок-коллективов. С 1975 года начал сольную карьеру, и к сегодняшнему дню успел выпустить 19 студийных альбомов. 6 пластинок получили платиновый статус, а 2 – золотой. Лучшим альбомом считается «Billion Dollar Babies», вышедший в 1973 году и занявший первое место в британском и американском чартах. Журнал Ролинг Стоун назвал Купера «самым любимым хэви-метал артистом всего мира».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262003644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Hey Stoopid
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hey Stoopid, Love's A Loaded Gun, Snakebite, Burning Our Bed, Dangerous Tonight, On Mars, Feed My Frankenstein, Hurricane Years, Little, Die For You, Dirty Dreams, Wind-Up Toy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
"Hey Stoopid" - девятнадцатый студийный и двенадцатый сольный альбом Элиса Купера, выпущенный в 1991 году. Песня «Hey Stoopid» посвящена проблеме самоубийства, а остальная часть альбома, по словам Элиса Купера — «это всего лишь рок-н-ролл». Элис Купер родился в Детройте в 1948 году. Стал первым из шок-рокеров, который значительно расширил сценическую деятельность рок-коллективов. С 1975 года начал сольную карьеру, и к сегодняшнему дню успел выпустить 19 студийных альбомов. 6 пластинок получили платиновый статус, а 2 – золотой. Лучшим альбомом считается «Billion Dollar Babies», вышедший в 1973 году и занявший первое место в британском и американском чартах. Журнал Ролинг Стоун назвал Купера «самым любимым хэви-метал артистом всего мира».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cooper, Alice, Hey Stoopid (8719262003644) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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