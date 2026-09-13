Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.5 (Coloured) (8430717000697) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.5 (Coloured) (8430717000697) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flora Martinez–Happy, Deborah Dixon (2) & Les Crossaders–She Loves You, Jazzystics–Union Of The Snake, Shirley Adamson–Beautiful Day, George White Group–Money, Shirley Adamson & Stella Starlight Trio–Every Teardrop Is A Waterfall, Groove Messengers & Rever Sound–Blame It On The Rain, Karen Souza–In The Blink Of An Eye, Dinah Eastwood & Luca Giacco–Body And Soul, Julie Benson & Jazzystics–Snow ( Hey Oh), Sarah Menescal–Used To Love Her, Groovy Waters & Les Crossaders–Delicate, Karen Souza–You Got That Something, Sarah Menescal–Save a Prayer, The Cooltrane Quartet–Purple Rain, Shelly Sony–Easy Lover, Eve St. Jones–I've Had The Time Of My Life, Natalie Renoir–Go Your Own Way, Sarah Menescal–High and Dry, The Cooltrane Quartet–What's Up
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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