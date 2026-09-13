Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.5 (Coloured) (8430717000697) виниловая пластинка

Трек-лист

Flora Martinez–Happy, Deborah Dixon (2) & Les Crossaders–She Loves You, Jazzystics–Union Of The Snake, Shirley Adamson–Beautiful Day, George White Group–Money, Shirley Adamson & Stella Starlight Trio–Every Teardrop Is A Waterfall, Groove Messengers & Rever Sound–Blame It On The Rain, Karen Souza–In The Blink Of An Eye, Dinah Eastwood & Luca Giacco–Body And Soul, Julie Benson & Jazzystics–Snow ( Hey Oh), Sarah Menescal–Used To Love Her, Groovy Waters & Les Crossaders–Delicate, Karen Souza–You Got