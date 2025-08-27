Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
UNKNOWN PLEASURES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 165731
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646183906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
UNKNOWN PLEASURES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Disorder, Day Of The Lords, Candidate, Insight, New Dawn Fades, She's Lost Control, Shadowplay, Wilderness, Interzone, I Remember Nothing
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка
Track List
Outside
|A1
|Disorder
|A2
|Day Of The Lords
|A3
|Candidate
|A4
|Insight
|A5
|New Dawn Fades
Inside
|B1
|She’s Lost Control
|B2
|Shadowplay
|B3
|Wilderness
|B4
|Interzone
|B5
|I Remember Nothing
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646183906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
UNKNOWN PLEASURES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Disorder, Day Of The Lords, Candidate, Insight, New Dawn Fades, She's Lost Control, Shadowplay, Wilderness, Interzone, I Remember Nothing
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
Outside
|A1
|Disorder
|A2
|Day Of The Lords
|A3
|Candidate
|A4
|Insight
|A5
|New Dawn Fades
Inside
|B1
|She’s Lost Control
|B2
|Shadowplay
|B3
|Wilderness
|B4
|Interzone
|B5
|I Remember Nothing
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, спасибо продавцу Joy division 1979 Классика
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка в идеальном состояни На пластинке ни пылинки , ни соринки Звучание - топ Не ожидал подобного качества от интернет заказа , раньше - только офлайн магазины , а тут подумал , что в случае чего верну , но нееет 10⭐/5⭐
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка аккуратно упакована, что очень важно для такой хрупкой вещи
Купить Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, спасибо продавцу Joy division 1979 Классика
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка в идеальном состояни На пластинке ни пылинки , ни соринки Звучание - топ Не ожидал подобного качества от интернет заказа , раньше - только офлайн магазины , а тут подумал , что в случае чего верну , но нееет 10⭐/5⭐
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка аккуратно упакована, что очень важно для такой хрупкой вещи