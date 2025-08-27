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Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 1
Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 2
Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 3
Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 4
Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 5
Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 6
Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 7
Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 8
Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
UNKNOWN PLEASURES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 1
  • Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 2
  • Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 3
  • Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 4
  • Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 5
  • Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 6
  • Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 7
  • Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 8
  • Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165731
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JOY DIVISION
filter_none Товар входит в коллекцию JOY DIVISION

Коллекция JOY DIVISION


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646183906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
UNKNOWN PLEASURES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Disorder, Day Of The Lords, Candidate, Insight, New Dawn Fades, She's Lost Control, Shadowplay, Wilderness, Interzone, I Remember Nothing
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка

Track List

Outside

A1Disorder
A2Day Of The Lords
A3Candidate
A4Insight
A5New Dawn Fades

Inside

B1She’s Lost Control
B2Shadowplay
B3Wilderness
B4Interzone
B5I Remember Nothing



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, спасибо продавцу Joy division 1979 Классика
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Григорий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка в идеальном состояни На пластинке ни пылинки , ни соринки Звучание - топ Не ожидал подобного качества от интернет заказа , раньше - только офлайн магазины , а тут подумал , что в случае чего верну , но нееет 10⭐/5⭐
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2023
Лариса Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка аккуратно упакована, что очень важно для такой хрупкой вещи



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646183906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
UNKNOWN PLEASURES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Disorder, Day Of The Lords, Candidate, Insight, New Dawn Fades, She's Lost Control, Shadowplay, Wilderness, Interzone, I Remember Nothing
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Outside

A1Disorder
A2Day Of The Lords
A3Candidate
A4Insight
A5New Dawn Fades

Inside

B1She’s Lost Control
B2Shadowplay
B3Wilderness
B4Interzone
B5I Remember Nothing


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, спасибо продавцу Joy division 1979 Классика
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Григорий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка в идеальном состояни На пластинке ни пылинки , ни соринки Звучание - топ Не ожидал подобного качества от интернет заказа , раньше - только офлайн магазины , а тут подумал , что в случае чего верну , но нееет 10⭐/5⭐
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2023
Лариса Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка аккуратно упакована, что очень важно для такой хрупкой вещи


Купить Joy Division - Unknown Pleasures (0825646183906) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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