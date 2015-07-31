Joy Division - Substance (0825646183937) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
SUBSTANCE 1977-1980
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99017
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
SUBSTANCE 1977-1980
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joy Division - Substance (0825646183937) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Warsaw
|A2
|Leaders Of Men
|A3
|Digital
|A4
|Autosuggestion
|A5
|Transmission
|B1
|She’s Lost Control
|B2
|Incubation
|B3
|Dead Souls
|B4
|Atmosphere
|B5
|Love Will Tear Us Apart
|C1
|No Love Lost
|C2
|Failures
|C3
|Glass
|C4
|From Safety To Where
|D1
|Novelty
|D2
|Komakino
|D4
|As You Said
|D3
|These Days
|D5
|Love Will Tear Us Apart (Pennine Version)
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
SUBSTANCE 1977-1980
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Warsaw
|A2
|Leaders Of Men
|A3
|Digital
|A4
|Autosuggestion
|A5
|Transmission
|B1
|She’s Lost Control
|B2
|Incubation
|B3
|Dead Souls
|B4
|Atmosphere
|B5
|Love Will Tear Us Apart
|C1
|No Love Lost
|C2
|Failures
|C3
|Glass
|C4
|From Safety To Where
|D1
|Novelty
|D2
|Komakino
|D4
|As You Said
|D3
|These Days
|D5
|Love Will Tear Us Apart (Pennine Version)
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Joy Division - Substance (0825646183937) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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