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Prince & The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Prince & The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка

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Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 1
Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 2
Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 3
Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 4
Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 5
Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 6
Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 7
Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 8
Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 9
Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince, The Revolution
Альбом (сингл)
PURPLE RAIN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 2
  • Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 3
  • Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 4
  • Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 5
  • Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 6
  • Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 7
  • Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 8
  • Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 9
  • Prince &amp; The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165960
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624930242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince, The Revolution
Альбом (сингл)
PURPLE RAIN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Let’s Go Crazy, Take Me With U, The Beautiful Ones, Computer Blue, Darling Nikki, When Doves Cry, I Would Die 4 U, Baby I’m A Star, Purple Rain
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince & The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка

Track List

A1Let's Go Crazy4:38
A2Take Me With U3:53
A3The Beautiful Ones5:13
A4Computer Blue3:58
A5Darling Nikki4:15
B1When Doves Cry5:53
B2I Would Die 4 U2:49
B3Baby I'm A Star4:23
B4Purple Rain8:44



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Prince & The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624930242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince, The Revolution
Альбом (сингл)
PURPLE RAIN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Let’s Go Crazy, Take Me With U, The Beautiful Ones, Computer Blue, Darling Nikki, When Doves Cry, I Would Die 4 U, Baby I’m A Star, Purple Rain
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Let's Go Crazy4:38
A2Take Me With U3:53
A3The Beautiful Ones5:13
A4Computer Blue3:58
A5Darling Nikki4:15
B1When Doves Cry5:53
B2I Would Die 4 U2:49
B3Baby I'm A Star4:23
B4Purple Rain8:44


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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