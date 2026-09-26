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Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка

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Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка - фото 1
Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка - фото 2
Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка - фото 3
Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка - фото 4
Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка - фото 1
  • Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка - фото 2
  • Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка - фото 3
  • Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка - фото 4
  • Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403151
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка

Track List

A1A Thousand Trees3:03
A2Looks Like Chaplin2:32
A3More Life In A Tramps Vest2:20
A4Local Boy In The Photograph3:22
A5Traffic4:53
A6Not Up To You4:36
B7Check My Eyelids For Holes2:42
B8Same Size Feet4:00
B9Last Of The Big Time Drinkers2:45
B10Goldfish Bowl3:03
B11Too Many Sandwiches5:01
B12Billy Daveys Daughter3:45

Отзывы о товаре Stereophonics - Word Gets Around (0602557144284) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1A Thousand Trees3:03
A2Looks Like Chaplin2:32
A3More Life In A Tramps Vest2:20
A4Local Boy In The Photograph3:22
A5Traffic4:53
A6Not Up To You4:36
B7Check My Eyelids For Holes2:42
B8Same Size Feet4:00
B9Last Of The Big Time Drinkers2:45
B10Goldfish Bowl3:03
B11Too Many Sandwiches5:01
B12Billy Daveys Daughter3:45
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Отзывы


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