Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Give More Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403140
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Give More Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка
Track List
|A1
|We're On The Road Again
|4:24
|A2
|Laughable
|2:58
|A3
|Show Me The Way
|4:42
|A4
|Speed Of Sound
|3:46
|A5
|Standing Still
|3:06
|B1
|King Of The Kingdom
|4:36
|B2
|Electricity
|3:38
|B3
|So Wrong For So Long
|4:03
|B4
|Shake It Up
|3:02
|B5
|Give More Love
|4:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Give More Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|We're On The Road Again
|4:24
|A2
|Laughable
|2:58
|A3
|Show Me The Way
|4:42
|A4
|Speed Of Sound
|3:46
|A5
|Standing Still
|3:06
|B1
|King Of The Kingdom
|4:36
|B2
|Electricity
|3:38
|B3
|So Wrong For So Long
|4:03
|B4
|Shake It Up
|3:02
|B5
|Give More Love
|4:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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