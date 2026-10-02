Top.Mail.Ru
Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка - фото 1
Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка - фото 2
Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Give More Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка - фото 1
  • Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка - фото 2
  • Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403140
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Give More Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка

Track List

A1We're On The Road Again4:24
A2Laughable2:58
A3Show Me The Way4:42
A4Speed Of Sound3:46
A5Standing Still3:06
B1King Of The Kingdom4:36
B2Electricity3:38
B3So Wrong For So Long4:03
B4Shake It Up3:02
B5Give More Love4:01



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Give More Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1We're On The Road Again4:24
A2Laughable2:58
A3Show Me The Way4:42
A4Speed Of Sound3:46
A5Standing Still3:06
B1King Of The Kingdom4:36
B2Electricity3:38
B3So Wrong For So Long4:03
B4Shake It Up3:02
B5Give More Love4:01


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ringo Starr - Give More Love (0602557804140) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...