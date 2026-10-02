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Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка

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Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 1
Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 2
Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 3
Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 4
Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 5
Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
A Hundred Million Suns
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 1
  • Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 2
  • Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 3
  • Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 4
  • Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 5
  • Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Snow Patrol
filter_none Товар входит в коллекцию Snow Patrol

Коллекция Snow Patrol


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567954286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
A Hundred Million Suns
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
If There's A Rocket Tie Me To It, Crack The Shutters, Take Back The City, Lifeboats, The Golden Floor, Please Just Take These Photos From My Hands, Set Down Your Glass, The Planets Bend Between Us, Engines, Disaster Button, The Lightning Strike
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка

Track List

A1If There's A Rocket Tie Me To It
A2Crack The Shutters
A3Take Back The City
B1Lifeboats
B2The Golden Floor
B3Please Just Take These Photos From My Hands
C1Set Down Your Glass
C2The Planets Bend Between Us
C3Engines
C4Disaster Button
DThe Lightning Strike
D.1What If This Storm Ends?
D.2The Sunlight Through The Flags
D.3Daybreak

Отзывы о товаре Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567954286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
A Hundred Million Suns
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
If There's A Rocket Tie Me To It, Crack The Shutters, Take Back The City, Lifeboats, The Golden Floor, Please Just Take These Photos From My Hands, Set Down Your Glass, The Planets Bend Between Us, Engines, Disaster Button, The Lightning Strike
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1If There's A Rocket Tie Me To It
A2Crack The Shutters
A3Take Back The City
B1Lifeboats
B2The Golden Floor
B3Please Just Take These Photos From My Hands
C1Set Down Your Glass
C2The Planets Bend Between Us
C3Engines
C4Disaster Button
DThe Lightning Strike
D.1What If This Storm Ends?
D.2The Sunlight Through The Flags
D.3Daybreak
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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