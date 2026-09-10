Siouxsie And The Banshees - Kaleidoscope (0602557128598) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Siouxsie And The Banshees
Альбом (сингл)
Kaleidoscope
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403086
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557128598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Siouxsie And The Banshees
Альбом (сингл)
Kaleidoscope
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Happy House, Tenant, Trophy, Hybrid, Clockface, Lunar Camel, Christine, Desert Kisses, Red Light, Paradise Place, Skin
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Siouxsie And The Banshees - Kaleidoscope (0602557128598) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Happy House, Tenant, Trophy, Hybrid, Clockface, Lunar Camel, Christine, Desert Kisses, Red Light, Paradise Place, Skin
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557128598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Siouxsie And The Banshees
Альбом (сингл)
Kaleidoscope
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Happy House, Tenant, Trophy, Hybrid, Clockface, Lunar Camel, Christine, Desert Kisses, Red Light, Paradise Place, Skin
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Happy House, Tenant, Trophy, Hybrid, Clockface, Lunar Camel, Christine, Desert Kisses, Red Light, Paradise Place, Skin
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Siouxsie And The Banshees - Kaleidoscope (0602557128598) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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